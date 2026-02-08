Super Bowl 2026 en vivo: siga acá el partido y el show de medio tiempo de Bad Bunny

Todo está listo para la edición 60 del Super Bowl. Foto: EFE - CHRIS TORRES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Santa Clara está lista para el Super Bowl LX: en el Levi’s Stadium se cruzan la resurrección competitiva de los New England Patriots y la sed de revancha de los Seattle Seahawks, mientras el mundo espera el show histórico de Bad Bunny en el medio tiempo y Colombia sigue con lupa a Christian González, que podría convertirse en el primer jugador con raíces colombianas en levantar el Vince Lombardi Trophy. El partido promete cruzar deporte, cultura y simbolismo en una noche que tendrá al planeta mirando hacia Santa Clara.

Desde hace horas se siente la previa del Super Bowl LX en Santa Clara: los alrededores del Levi’s Stadium están teñidos de camisetas, música y expectativa, mientras fanáticos de los New England Patriots y los Seattle Seahawks calientan la jornada que también tendrá los ojos puestos en el show de Bad Bunny y en la posibilidad histórica para Colombia con Christian González.

The road Super Bowl LX.#SBLX – 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/Ry7bFNrkIT — NFL (@NFL) February 8, 2026

Hora del Super Bowl 2026 en Colombia: ¿cómo ver en vivo?

En Colombia, el partido comenzará a las 6:30 p. m. y podrá verse en vivo por ESPN a través de Disney+.

La transmisión arrancó desde hace horas con toda la previa, análisis y ambiente alrededor del evento deportivo más visto del año en Estados Unidos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador