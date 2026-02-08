Super Bowl 2026 en vivo: siga acá el partido y el show de medio tiempo de Bad Bunny

Escucha este artículo
Santa Clara está lista para el Super Bowl LX: en el Levi’s Stadium se cruzan la resurrección competitiva de los New England Patriots y la sed de revancha de los Seattle Seahawks, mientras el mundo espera el show histórico de Bad Bunny en el medio tiempo y Colombia sigue con lupa a Christian González, que podría convertirse en el primer jugador con raíces colombianas en levantar el Vince Lombardi Trophy. El partido promete cruzar deporte, cultura y simbolismo en una noche que tendrá al planeta mirando hacia Santa Clara.
¿A qué hora es el partido?
Desde hace horas se siente la previa del Super Bowl LX en Santa Clara: los alrededores del Levi’s Stadium están teñidos de camisetas, música y expectativa, mientras fanáticos de los New England Patriots y los Seattle Seahawks calientan la jornada que también tendrá los ojos puestos en el show de Bad Bunny y en la posibilidad histórica para Colombia con Christian González.
The road Super Bowl LX.#SBLX – 6:30pm ET on NBC— NFL (@NFL) February 8, 2026
Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/Ry7bFNrkIT
Hora del Super Bowl 2026 en Colombia: ¿cómo ver en vivo?
En Colombia, el partido comenzará a las 6:30 p. m. y podrá verse en vivo por ESPN a través de Disney+.
La transmisión arrancó desde hace horas con toda la previa, análisis y ambiente alrededor del evento deportivo más visto del año en Estados Unidos.
