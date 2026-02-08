James Nicholas quedó campeón del Astara Golf Championship, ¿cómo les fue a los colombianos?

James Nicholas, golfista estadunidense. Foto: Astara Golf Championship

El Astara Golf Championship llegó a su fin este domingo 8 de febrero con la victoria del estadounidense James Nicholas. El golfista firmó una tarjeta final de 265 golpes (-19) y se quedó con el título tras imponerse por dos impactos a su compatriota Norman Xiong, logrando así su primera victoria de la temporada en el Korn Ferry Tour.

Luego de la victoria, Nicholas, de 28 años, se refirió a lo que fue el certamen. “Me di cuenta de que podía ganar el torneo desde esta mañana, reanudamos la tercera ronda a las 6:45, hice birdie en dos de tres hoyos y eso me dio esa mentalidad de que podía hacerlo. Hice un gran par en el hoyo 9 y cuando lo hice me dije a mí mismo ‘esta es mi semana”, dijo.

El podio lo completaron el estadounidense Norman Xiong con 267 golpes (-17), seguido por su compatriota Carson Young, con 268 (-16). El mejor latinoamericano fue el chileno Cristóbal del Solar, quien se ubicó en la octava posición con un total de 271 golpes (-13).

¿Cómo les fue a los colombianos en el Astara Golf Championship?

Más allá del triunfo de Nicholas, la atención también estuvo puesta en la actuación de los colombianos que lograron superar el corte. Camilo Villegas y Ricardo Celia finalizaron el torneo en la posición 49, ambos con un acumulado de 279 golpes (-5).

Villegas, uno de los referentes históricos del golf nacional, cerró su participación con una ronda de 70 golpes (-1). Aunque el resultado no cumplió del todo sus expectativas, el antioqueño destacó el valor de jugar en casa. “El resultado no fue el más positivo, pero esta fue una semana bonita, muy especial, me encanta ver la gente acá, me encanta traer gente de todas partes del mundo para que vean esta cancha, esta ciudad y eso hace que el balance, después de todo sea muy positivo”, señaló.

Además, añadió: “Siempre he tenido un apoyo increíble, algo muy especial. Ver tantos niños los últimos dos días fue muy bacano porque yo también fui niño, tuve esos sueños que tienen ellos de jugar golf profesional y de lograr las metas que he ido logrando. De modo que quizá a veces a uno se le olvida que puede ser un ejemplo para ellos y una inspiración para que detrás de esos sueños pongan un plan, traten de ejecutar ese plan y que se les vayan dando las cosas”.

Por su parte, Ricardo Celia entregó una tarjeta final de 72 golpes (+1) y calificó su actuación como positiva, pese a las dificultades de las últimas jornadas. “Creo que es una semana positiva, jugué bien bastante tiempo, pero los últimos dos días no le pegué sólido a la bola, pero contento con lo que sumé, con haber jugado el fin de semana y estoy orgulloso de cómo luché y haber hecho lo que hice. Fueron condiciones complicadas, con los greens complicados, suaves y húmedos, lo que obligaba a pegar tiros medios todo el día y no pude hacerlo”, afirmó el colombiano, quien superó el corte por quinta vez en seis participaciones en este certamen.

Por último, Andrés Aguirre, Country Manager de Astara Colombia, resaltó un balance positivo en el torneo de golf más importante de Colombia. “Agradecer al gran equipo de trabajo del Country Club de Bogotá durante todo el año de preparación del evento, y también al equipo de agronomía que ha hecho un trabajo increíble en estos días lluviosos”, dijo al cierre del certamen.

