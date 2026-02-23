Así quedó la tabla de posiciones y el descenso de la Liga BetPlay tras la octava fecha

Mauricio Duarte, capitán y referente de Cúcuta Deportivo. Foto: Cúcuta Deportivo

Cúcuta Deportivo celebró por primera vez en este semestre y lo consiguió frente a un rival complicado. El cuadro Motilón venció 3-2 a Deportes Tolima en casa y sumó tres unidades fundamentales pensando en el descenso y sus aspiraciones en liga.

En el primer tiempo, el conjunto visitante se iba al descanso con la ventaja gracias al doblete de Kelvin Florez. En el local descontó Luifer Hérnandez. En la segunda mitad el cuadro del Norte de Santander logró revertir el marcador con las anotaciones de Jhon Quiñones y el mismo Hernández, quien firmó doblete y gol del triunfo.

Internacional de Bogotá comanda la Liga BetPlay

Uno de los duelos más atractivos de la jornada fue el enfrentamiento entre Inter de Bogotá y Millonarios en el estadio de Techo. El local sacó la ventaja en dos ocasiones, pero Millonarios respondió ambas veces con anotaciones de Leo Castro. Al final, Kevin Parra le dio el triunfo al local y se mantuvieron líderes en solitario.

Santa Fe volvió a sonreír tras una mala racha de resultados que empezaban a colocar en la cuerda floja a Pablo Repetto. El conjunto cardenal venció 2-1 a Junior en El Campín con anotaciones de los defensores centrales Víctor Moreno e Iván Scarpetta.

Atlético Nacional se hizo fuerte en casa y derrotó con contundencia 3-0 a Alianza, colero de la liga, en el Atanasio Girardot. El nuevo refuerzo ‘Chicho’ Arango marcó su primer tanto con el cuadro verdolaga y Alfredo Morelos anotó un doblete.

América atravesó un duelo similar en Cali, pero frente a Jaguares. Derrotó 3-0 al equipo de Montería con dos goles de Yeison Guzmán y se instaló dentro de las tres primeras posiciones de la tabla de la Liga BetPlay.

Resultados de la octava fecha de la Liga BetPlay

Tabla de posiciones de la Liga Betplay

Tabla del descenso de la Liga BetPlay

