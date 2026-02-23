¡Mayweather vs. Pacquiao 2 es oficial! Se confirmó la fecha y dónde se podrá ver en Colombia

Las dos leyendas más dominantes de su generación volverán a cruzarse en el ring, reeditando un duelo que marcó una era Foto: AFP - JOHN GURZINSKI

El boxeo mundial acaba de recibir un golpe de nostalgia… y de impacto global. Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse en una pelea profesional, once años después de su primer combate. El anuncio confirma que el duelo se disputará en el imponente Sphere de Las Vegas y será transmitido en vivo a nivel mundial.

La información fue revelada inicialmente por el periodista Mike Coppinger, de Ring Magazine, y fue confirmada por las redes sociales de Netflix, que tendrá la exclusividad de la transmisión. Además de ser una revancha histórica, será el primer combate profesional de boxeo en el Sphere, el moderno escenario que se ha convertido en uno de los recintos más innovadores del planeta.

Once años después del combate del siglo

En 2015, en el MGM Grand Garden Arena, Mayweather se impuso por decisión unánime amplia sobre Pacquiao en una pelea que paralizó al mundo del deporte. Aquella noche enfrentó a dos de los boxeadores más laureados de su generación, considerados durante años los mejores libra por libra del planeta.

Ahora, el escenario cambia. El MGM queda atrás y el choque se traslada a una nueva sede en la misma ciudad que los convirtió en íconos.

Regreso del retiro y actualidad de ambos

Mayweather no compite profesionalmente desde agosto de 2017, cuando derrotó por nocaut técnico en el décimo asalto al ex campeón de MMA Conor McGregor en un evento que también marcó cifras históricas. Desde entonces, el estadounidense se había mantenido alejado de combates oficiales.

Pacquiao, por su parte, ha tenido actividad más reciente. El año pasado empató en un cerrado combate frente a Mario Barrios, quien en ese momento era campeón mundial wélter del CMB. Esa diferencia en ritmo competitivo podría convertirse en uno de los focos de análisis rumbo al choque.

Hora y dónde ver Mayweather vs. Pacquiao 2

Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026

Hora: por confirmar

Estadio: Sphere de Las Vegas

Transmisión: Netflix

Una pelea entre leyendas

En el punto más alto de sus carreras, ambos llenaron arenas, dominaron múltiples divisiones y transformaron a Las Vegas en su territorio habitual. Hoy, ya entrados en la madurez, la revancha pasa por una búsqueda más económica y mediática.

Más allá de las dudas, el combate ya se perfila como uno de los eventos deportivos más grandes del año. En una época en la que el boxeo busca constantemente nuevas figuras, esta revancha apuesta por la nostalgia de alto voltaje.

Guste o no, Mayweather vs. Pacquiao II ya está en la cima de las peleas más esperadas del calendario. Y en septiembre, cuando suene la campana en Las Vegas, el mundo revivirá una de las revanchas más esperadas de la historia.

