Así quedó la tabla del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La victoria in extremis del América de Cali sobre Independiente Medellín en la noche de este jueves, un 2-1 sufrido y celebrado a rabiar en el Pascual Guerrero, le inyectó suspenso al Grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025.

El gol de Adrián Ramos al minuto 84 apretó la tabla y dejó el panorama abierto para una recta final que promete drama. Con el resultado, los escarlatas se reengancharon a la pelea, mientras que el DIM, golpeado y con poca renta, quedó al borde del abismo.

Tilman Palacios fue el encargado de abrir el marcador en el primer tiempo con una definición impecable que coronó una acción de contragolpe bien elaborada. América había mostrado más decisión, más profundidad y más finura para transportar la pelota.

En la segunda parte, Medellín reaccionó y encontró aire en los pies de Brayan León Muñiz, quien aprovechó un descuido defensivo para quedar mano a mano con Jorge Soto. El delantero definió por encima del arquero y silenció parcialmente al Pascual.

Cuando el empate parecía abrir un capítulo nuevo en el partido, con el ritmo inclinado hacia la visita, apareció Adrián Ramos para darle forma definitiva al libreto. Al minuto 84, controló dentro del área y cruzó un remate certero para el 2-1 final, un gol que vale oro en un grupo cerrado.

Así quedó la tabla del cuadrangular A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay:

La victoria dejó a los escarlatas con cuatro puntos, a solo uno de Junior y Atlético Nacional, que comparten el liderato del Grupo A con cinco unidades. Medellín, con apenas un punto, quedó en una situación extremamente comprometida.

En el cuadrangular B, Deportes Tolima asumió el mando en solitario. La victoria 2-1 sobre Santa Fe, en El Campín, le permitió a los dirigidos por Lucas González llegar a siete puntos y proyectarse como el equipo más regular de la fase.

Bucaramanga, con cuatro unidades, es segundo pese a la derrota 2-1 sufrida ante Fortaleza este miércoles en el Américo Montanini. Los Amix, al igual que Santa Fe, suman tres puntos y mantienen vivas sus opciones, aunque sin margen de error.

El próximo fin de semana, entre el sábado y el lunes, se disputará la cuarta fecha, una jornada que puede empezar a definir finalistas o, por el contrario, comprimir aún más dos cuadrangulares que ya viven a ritmo de tensión pura.

Así quedó la tabla del cuadrangular B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay:

