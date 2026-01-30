Así se jugará la cuarta fecha de la Liga Betplay: horarios y programación completa

Hugo Rodallega disputó los 90 minutos de la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026 I. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La Liga BetPlay 2026-I comienza a tomar forma y se alista para la disputa de su cuarta fecha, que se pondrá en marcha este sábado 31 de enero. La tercera jornada dejó resultados sorpresivos, entre ellos la derrota de Millonarios como visitante contra Deportivo Pasto, resultado que derivó en la salida del técnico Hernán Torres del conjunto embajador.

Así, el torneo colombiano se prepara para vivir una nueva fecha en la que varios equipos importantes, como Medellín, Santa Fe y Millonarios, están obligados a sumar de a tres para acercarse al grupo de los ocho. Además, Atlético Nacional, que solo ha disputado un partido debido inicialmente al concierto de Bad Bunny en el Atanasio Girardot y, posteriormente, al amistoso contra Inter de Miami, volverá a tener actividad en el rentado local.

La programación de la fecha arrancará el sábado a las 4:00 p. m., cuando Cúcuta Deportivo reciba a Fortaleza, y continuará a las 6:10 p. m. con el duelo entre Boyacá Chicó y Santa Fe. Por su parte, el domingo 1 de febrero tendrá una agenda cargada. Desde las 2:00 p. m., Bucaramanga enfrentará a Alianza; a las 4:10 p. m., Deportivo Cali se medirá con Deportivo Pasto; a las 6:10 p. m., Once Caldas jugará contra Jaguares; y a las 8:30 p. m. se disputarán dos encuentros en simultáneo: Millonarios vs. Medellín y Llaneros vs. Águilas Doradas.

La jornada se continuará el lunes 2 de febrero con los partidos Internacional de Bogotá vs. Tolima a las 6:20 p. m. y Deportivo Pereira vs. Junior a las 8:30 p. m.. Además, entre semana, el miércoles 4 de febrero a las 8:00 p. m., se jugará uno de los compromisos más atractivos del calendario: Atlético Nacional vs. América de Cali, que cerrarán la cuarta fecha del certamen.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Deportivo Pasto es el líder indiscutido con puntaje perfecto tras tres fechas y una propuesta sólida que lo mantiene en lo más alto de la tabla. Detrás aparecen Tolima y América de Cali, ambos invictos y con siete puntos, confirmando un inicio competitivo en la parte alta de la clasificación.

La zona media refleja una Liga BetPlay muy pareja. Internacional de Bogotá se consolida como una de las revelaciones y se ubica cuarto con seis unidades, mientras que Fortaleza, Llaneros, Bucaramanga y Once Caldas suman cinco puntos, producto de empates constantes y duelos cerrados.

En el fondo de la tabla, la falta de gol y los errores defensivos empiezan a pasar factura. Santa Fe aún no conoce la victoria y acumula tres empates consecutivos, mientras que Pereira, Cúcuta, Medellín, Alianza y Boyacá Chicó siguen sin encontrar regularidad y permanecen en los últimos puestos.

Programación completa de la cuarta fecha de la Liga BetPlay

Sábado 31 de enero

Cúcuta Deportivo vs. Fortaleza | 4:00 p. m.

Boyacá Chicó vs. Santa Fe | 6:10 p. m.

Domingo 1 de febrero

Bucaramanga vs. Alianza | 2:00 p. m.

Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto | 4:10 p. m.

Once Caldas vs. Jaguares | 6:10 p. m.

Millonarios vs. Medellín | 8:30 p. m.

Llaneros vs. Águilas Doradas | 8:30 p. m.

Lunes 2 de febrero

Internacional de Bogotá vs. Tolima | 6:20 p. m.

Deportivo Pereira vs. Junior | 8:30 p. m.

Miércoles 4 de febrero

Atlético Nacional vs. América de Cali | 8:00 p. m.

