Djokovic vs. Alcaraz: hora y dónde ver la final del Australian Open 2026

El serbio demostró su vigencia con categoría y, en cinco sets, derrotó a Jannik Sinner en las semifinales del primer Grand Slam del año. Foto: Agencia EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Novak Djokovic volvió a torcer la lógica del tiempo y del presente del tenis. El serbio derrotó en cinco sets a Jannik Sinner —3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4— y se clasificó a la final del Abierto de Australia, en la que se enfrentará a Carlos Alcaraz, número uno del mundo.

‘Nole’ demostró su categoría y experiencia en varios pasajes del encuentro que le permitieron sobreponerse en un enfrentamiento que duró más de cuatro horas de juego. Asimismo, rompió una racha negativa de cinco derrotas consecutivas frente al italiano.

Una semifinal de puro tenis

Sinner, defensor del título y número dos del ranking, leyó mejor los primeros intercambios, tomó la iniciativa y quebró temprano. Djokovic, incómodo y errático por momentos, volvió a quedar en desventaja en el tercer set, como ya le había ocurrido en rondas anteriores. La diferencia fue que esta vez no aceptó el desenlace.

A partir del segundo set, el serbio empezó a reconstruirse punto a punto. Ajustó el servicio, alargó los intercambios y empujó a Sinner a un terreno más físico y mental. El partido se convirtió en una batalla de resistencia, con pasajes en los que Djokovic mostró señales evidentes de desgaste, pero también una capacidad de respuesta que descolocó al italiano.

Djokovic se niega a desaparecer de la elite

Hubo momentos incómodos, incluso extremos. Djokovic necesitó detenerse varias veces, apoyarse en la raqueta, estirar el cuerpo entre puntos y superar episodios de evidente malestar físico. Nada de eso lo sacó del partido. Salvó 16 break points a lo largo de la noche, muchos de ellos en el quinto set, cuando el margen de error era mínimo y la presión absoluta.

El servicio fue decisivo. En el cuarto set, Djokovic conectó el 79 % de primeros saques y ganó el 77 % de esos puntos. Cada vez que Sinner amagaba con romper la inercia, aparecía un ace, un saque abierto o una derecha profunda que le devolvía el control.

El quiebre que lo cambió todo

El quinto set arrancó con un quiebre inmediato a favor del serbio. Desde ahí, el partido entró en una dinámica de máxima tensión. Sinner sostuvo su plan, buscó las líneas y se mantuvo cerca hasta el final. Pero Djokovic encontró el golpe justo en el momento exacto. Un error de derecha del italiano le dio el quiebre definitivo y, con él, la posibilidad de cerrar el partido con su saque.

Incluso entonces, la historia no fue simple. Djokovic llegó a estar 0-40 en su último turno de servicio. Respondió como lo ha hecho durante dos décadas: saque potente, temple intacto y la convicción de que ese escenario le pertenece. Un último error de Sinner selló el desenlace cerca de la 1 de la madrugada en Melbourne.

Una final con historia en juego

Con esta victoria, Djokovic disputará su final número 54 de Grand Slam y buscará un histórico 25º título, lo que lo convertiría en el tenista con más grandes en la historia, superando el registro que comparte con Margaret Court. Será, además, su duodécima final en el Abierto de Australia, torneo que ha dominado como ningún otro.

Del otro lado estará Carlos Alcaraz, quien también necesitó cinco sets para superar a Alexander Zverev. El duelo generacional está servido, aunque Djokovic ya demostró que la edad no es una sentencia cuando el juego entra en territorio de carácter y experiencia.

Hora y dónde ver la final masculina entre Alcaraz y Djokovic en el Abierto de Australia 2026

Fecha: 1 de febrero de 2026.

Hora: 3:30 a.m., hora en Colombia.

Estadio: Rod Laver Arena.

TV: ESPN y Disney Plus

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador