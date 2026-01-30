Logo El Espectador
Hamburgo vs. Bayern Múnich: fecha, hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en la Bundesliga

El conjunto bávaro viene de ganar 5-1 en la última fecha de la Champions League.

Diego Alejandro Daza Gómez
30 de enero de 2026 - 07:29 p. m.
Harry Kane y Luis Díaz celebran el gol de Bayern Múnich en la UEFA Champions League.
Foto: EFE - RONALD WITTEK
Bayern Múnich es uno de los mejores equipos de Europa en la actualidad. De la mano de Luis Díaz, el conjunto bávaro logró la clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League y lidera la Bundesliga con un puntaje cercano a la perfección.

Sin embargo, en la última jornada perdió su invicto en la liga alemana tras caer 2-1 como local contra Augsburgo. Ahora, Bayern busca retomar la senda de la victoria cuando enfrente a Hamburgo por la fecha 20 de la Bundesliga.

De momento, el conjunto bávaro es líder de la liga con 50 puntos en 19 partidos disputados, mientras que Hamburgo se ubica en la decimocuarta posición con 18 puntos y un partido menos que Bayern Múnich.

Así llega Bayern Múnich en la Bundesliga: perdió su invicto

El Bayern Múnich de Luis Díaz perdió su invicto en la Bundesliga tras caer 2-1 contra Augsburgo en el Allianz Arena. Aunque el líder del torneo se fue en ventaja al descanso, no logró sostener el resultado y vio cortada su racha histórica sin derrotas en la liga alemana.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany dominó la posesión y arrancó con buenas sensaciones, pero en la segunda mitad fue superado por la reacción visitante. Hiroki Ito abrió el marcador para el Bayern antes del descanso, mientras que Arthur Chaves igualó el encuentro tras un error del arquero Jonas Urbig y, minutos después, Han-Noah Massengo selló la remontada.

Luis Díaz fue titular y tuvo una de las opciones más claras del partido, con un remate cruzado que estuvo cerca del segundo gol antes del entretiempo, pero fue bien contenido por Finn Dahmen. En el complemento, el colombiano no logró marcar y, como el resto del equipo, sufrió el crecimiento de Augsburgo.

Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich esta temporada

Luis Díaz vive una temporada de ensueño con Bayern Múnich, consolidándose como un extremo decisivo.

Hasta el momento, en la temporada 2025/26 lleva 28 partidos en todas las competiciones, en los que ha convertido 14 goles y ha dado 12 asistencias, acumulando un total de 2.324 minutos en cancha.

En la Bundesliga, Díaz lleva 18 encuentros, con nueve goles y 10 asistencias, mostrando su capacidad para generar peligro constante en ataque.

En la UEFA Champions League registra tres goles y una asistencia en cuatro partidos, torneo en el que Bayern Múnich ya está clasificado a octavos de final; mientras que en la Copa de Alemania suma un gol y una asistencia en tres encuentros.

Los lesionados de Bayern Múnich para enfrentar a Hamburgo

Konrad Laimer será baja para el duelo contra Hamburgo tras sufrir una rotura fibrilar en el gemelo izquierdo y no hará parte de la convocatoria para el viaje. En contraste, Raphaël Guerreiro, quien superó una distensión en el gemelo izquierdo, y Josip Stanišić, recuperado de una lesión capsuloligamentaria en el tobillo derecho, ya entrenan con normalidad y podrían volver a ser opción para el cuerpo técnico

Hamburgo vs. Bayern Múnich: hora, fecha y dónde ver el partido de Luis Díaz en la Bundesliga

  • Fecha: sábado 31 de enero
  • Hora: 12:30 p.m. (hora de Colombia)
  • Estadio: Volksparkstadion.
  • TV: ESPN y Disney +.

Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

