Néiser Villarreal se va de Millonarios: su nuevo equipo reveló su próximo contrato

Cruzeiro hizo oficial su preacuerdo con el atacante, figura del más reciente Sudamericano Sub-20 de la Conmebol.

Redacción Deportes
10 de septiembre de 2025 - 06:15 p. m.
Villarreal, con el premio al goleador del último Sudamericano Sub-20 de la Conmebol.
Villarreal, con el premio al goleador del último Sudamericano Sub-20 de la Conmebol.
Foto: EFE - Ronald Peña R
Neiser Villarreal no seguirá en Millonarios. El delantero colombiano firmó un precontrato con Cruzeiro de Brasil, equipo con el que tendrá vínculo hasta diciembre de 2030.

El anuncio se hizo oficial por medio de las redes del cuadro brasileño, lo que confirmó su salida como agente libre a partir de diciembre de 2025.

El jugador, que había despertado el interés de varios clubes desde comienzos de año, después de brillar con la selección sub-20 en el Sudamericano de la Conmebol, priorizó esperar a quedar libre para elegir su nuevo destino.

De esta forma, Millonarios no recibirá dinero por la transferencia, aunque sí alrededor de USD$ 190 mil por derechos de formación.

Cruzeiro destacó el fichaje como una apuesta a futuro, resaltando su rendimiento en la selección Colombia Sub-20, en la que fue goleador y líder de asistencias del último Sudamericano.

Villarreal llega como una de las promesas del fútbol colombiano y se sumará a las filas del equipo de Belo Horizonte con contrato por cinco temporadas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

