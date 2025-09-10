EN VIVO: siga el minuto a minuto de Millonarios vs. Pasto en El Campín

Millonarios necesita ganar para reponer el rumbo en la Liga BetPlay. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Millonarios y Deportivo Pasto se citaron este miércoles en El Campín para encarar un duelo pendiente de la segunda fecha de la Liga BetPlay. Ambos equipos tienen la necesidad urgente de sumar de a tres, pues han tenido un arranque irregular que los mantiene en la parte baja de la tabla.

Para el conjunto azul, dirigido por Hernán Torres, será la oportunidad de recomponer el rumbo en casa y recuperar terreno en la carrera hacia los cuadrangulares, mientras que los volcánicos, bajo el mando de Camilo Ayala, buscan dar un golpe de autoridad fuera de su estadio.

Una de las principales novedades en la convocatoria de Millonarios es el regreso de Leonardo Castro, quien vuelve a las canchas después de superar una fractura de peroné que lo tuvo seis meses por fuera de la competencia. La hinchada espera que su reaparición le dé un impulso adicional al cuadro embajador.

Minuto a minuto de Millonarios vs. Pasto:

⏱️20′ | MIL 🔵⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵PAS: Nicolás Arévalo tuvo una situación clara luego de que se viera beneficiado por una ley de ventaja —hubo falta sobre Santiago Giordana—. Probó desde afuera del área y logró un córner.

⏱️15′ | MIL 🔵⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵PAS: El volante Yoshan Valois, uno de los juveniles del equipo nariñense, logró entrar al área y soltó un remate que encontró atento a Diego Novoa.

⏱️10′ | MIL 🔵⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵PAS: Danovis Banguero se impuso en el aire durante una acción de balón parado y le dio destino de gol a una pelota, pero la respuesta oportuna del portero Víctor Cabezas evitó su celebración.

⏱️5′ | MIL 🔵⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵PAS: Jorge Cabezas Hurtado dejó a Beckham Castro en una situación inmejorable, pero el extremo cartagenero desperdició la oportunidad. El partido sigue sin goles.

⏱️1′ | MIL 🔵⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵PAS: Bismarks Santiago hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en El Campín. Pasto es el que tomó la iniciativa en los primeros segundos del partido.

Millonarios y Deportivo Pasto se enfrentaron en enero de este año. La cita fue en estadio Libertad de Pasto y los embajadores se llevaron la victoria en esa ocasión gracias a un gol de Leonardo Castro.

Bismarks Santiago, del Atlántico, fue designado por la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir el partido entre Millonarios y Pasto. Juan Pablo Alba (Caldas) estará a cargo del VAR.

Pasto también definió el plantel con el que buscará cosechar puntos en Bogotá. Entre sus nombres más relevantes están el defensor ecuatoriano Luis Caicedo, el volante nariñense Johan Caicedo y el extremo panameño José Bernal.

🔵🟡🔴 [XI INICIAL] 1️⃣1️⃣



✅ LOS ELEGIDOS 🌋



🤝 Nómina traída a cada uno de nosotros gracias a @AguarNarinoOfc . pic.twitter.com/uEIUpTT4Mr — Asociación Deportivo Pasto (@DeporPasto) September 10, 2025

Millonarios saltará al campo con el argentino Santiago Giordana como principal referencia de ataque. Entre los suplentes estará Leonardo Castro, quien regresa a la convocatoria tras una larga lesión.

No hay riesgo de lluvia en El Campín de Bogotá. Los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia ronda el 0% y que la temperatura esta noche estará entre los 12° y 14° grados Celsius.

