Jhon Lucumí parece tener todo acordado para llegar a un gigante del fútbol italiano

Jhon Lucumí contra Khvicha Kvaratskhelia en un partido de la Serie A entre Napoli y Bolonia, en el estadio Diego Armando Maradona, el 11 de mayo de 2024. Foto: EFE - CESARE ABBATE

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De acuerdo con algunos expertos en fichajes, todo está listo para que el colombiano Jhon Lucumí sea nuevo jugador de la Juventus de Turín. Su destacada actuación en el Mundial 2026 con la selección de Colombia, a pesar de la temprana eliminación, llamó la atención del gigante del fútbol italiano.

“Juventus está confiada en cerrar el acuerdo con el Bolonia esta semana tras el envío de una nueva propuesta. El acuerdo con el defensor colombiano está cerrado como se reveló ayer, y ahora también la conversación avanza de club a club”, escribió en X Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes.

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¿Entra un colombiano, sale otro?

Por ahora, el defensor central de 28 años sigue siendo jugador de Bolonia con el que actúa desde la temporada 2022/23. Eso sí, de darse su traspaso al club más ganador en Italia, lo haría moviendo de equipo a otro colombiano.

“El club bianconero continúa las conversaciones con el Bolonia y busca un acuerdo para concretar la llegada del defensa. Como ya lo informamos, Juan David Cabal también podría entrar en la operación”, dijo Gianluca Di Marzio.

Según la información proveniente de Europa, la vecchia signora buscaría dejarlo salir en préstamo a Cabal para hacer espacio en la plantilla. Sin embargo, esto no es información confirmada, por lo que es mejor tomarla con pinzas y cautela.

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La regularidad de Jhon Lucumí en Italia

Una de las razones del interés de Juventus en Lucumí es sus números desde que llegó a la bota italiana en 2022. La Serie A se ha convertido en su escenario favorito para mostrar sus habilidades en defensa, pero también en ataque.

“Se ha convertido en una pieza clave para Bolonia. Desde su llegada en agosto de 2022, el colombiano ha disputado 152 partidos, anotando dos goles y brindando cuatro asistencias”, explicó el italiano Gianluca Di Marzio.

Además, Di Marzio resaltó la experiencia del caleño con el equipo rossoblú en el balompié de Italia. El club logró su primera clasificación para la UEFA Champions League y ganó la copa doméstica, todo esto en la temporada 2024/2025.

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