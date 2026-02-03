Así se jugará la primera fecha de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2026

Escucha este artículo
Hay fútbol femenino en Colombia. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció este martes 3 de febrero cómo se disputará la primera fecha de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2026. Esta nueva edición contará con 16 equipos entre los que destacan Millonarios, Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Once Caldas, Fortaleza, Bucaramanga, Deportivo Cali, América e Independiente Santa Fe.
Adicionalmente, se repetirá el mismo sistema de torneo de las dos ligas anteriores, en las que Deportivo Cali se coronó campeón venciendo a Santa Fe en la final. Así se jugará la primera jornada y cómo se emparejarán los equipos para la fecha nueve, fecha de clásicos.
1.ª fecha de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2026
- Nacional vs. Fortaleza
- Llaneros vs. Deportivo Pasto
- Inter de Palmira vs. Internacional de Bogotá
- Cali vs. Independiente Medellín
- Once Caldas vs. Santa Fe
- Real Santander vs. Atlético Bucaramanga
- América vs. Atlético Junior
- Millonarios vs. Orsomarso
Fecha de clásicos en la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2026
- Atlético Nacional vs. Deportivo Independiente Medellín
- Independiente Santa Fe vs. Millonarios
- América de Cali vs. Deportivo Cali
- Orsomarso vs. Inter de Palmira
- Pasto vs Once Caldas
- Junior vs. Llaneros
- Internacional de Bogotá vs. Fortaleza
- Bucaramanga vs. Real Santander
¿Cuándo comienza la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2026?
Aún no está definido cuándo se jugará la primera jornada del fútbol femenino en el país, pero lo que sí se sabe es que, como es una costumbre desde que comenzó la liga en 2017, será un torneo anual que le entregará al campeón y subcampeón un cupo a la Copa Libertadores.
Los representantes de Colombia en la edición de 2025 fueron Santa Fe y Deportivo Cali. Este último llegó hasta la final, la cual perdió por los lanzamientos desde el punto penal contra Corinthians. Un título que en nuestro país solo ha podido ganar Atlético Huila (2018).
El club Opita es uno de los campeones de la Liga Femenina, pero no es el más ganador, pues ese es un reconocimiento que disputan Cali e Independiente Santa Fe, cada uno con tres títulos. América es otro de los equipos que ha sido campeón de Colombia en 2019 y 2022.
