Iván Mejía anunció que vuelve a comentar fútbol: ¿qué se sabe de su nuevo proyecto?

El periodista deportivo dejó entrever que podría volver para el Mundial de 2026 que se hará en junio en Norteamérica.

Fernando Camilo Garzón
03 de febrero de 2026 - 11:29 p. m.
Iván Mejía fue, durante años, columnista de El Espectador.
Foto: DAVID CAMPUZANO 2012
El periodista deportivo Iván Mejía Álvarez, una de las voces más reconocidas del fútbol colombiano en las últimas décadas, volvió a sacudir el ambiente mediático con un mensaje que encendió la ilusión de sus seguidores.

Tras varios años alejado de los comentarios profesionales y dedicado únicamente a opinar desde su cuenta en X, el comunicador dejó entrever que podría regresar a narrar y analizar partidos, algo que parecía descartado después de sus reiteradas afirmaciones de retiro definitivo.

La primera señal llegó el domingo, cuando escribió: “Saben, tengo ganas de comentar fútbol…”.

El mensaje, breve pero contundente, desató especulaciones inmediatas. Sin embargo, fue este martes cuando amplió la pista y vinculó su eventual regreso con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“¿Qué tal 20 partidos del Mundial, incluyendo los de la selección? ¿A quién invito a este último baile?”. La frase no solo sugiere un proyecto en marcha, sino que insinúa un formato colaborativo para cubrir el torneo más importante del planeta.

Mejía, quien tuvo una extensa trayectoria en radio, televisión y prensa escrita —incluyendo su paso como columnista en El Espectador—, se ha mantenido vigente en la conversación pública gracias a su actividad constante en redes sociales. Desde allí ha seguido opinando con el estilo frontal que lo caracterizó durante décadas y que marcó a generaciones de oyentes y televidentes.

Lo que hace más llamativo este posible regreso es que en entrevistas recientes el propio periodista había sido tajante al asegurar que no volvería a comentar fútbol profesionalmente. Por eso, sus recientes publicaciones sorprendieron incluso a quienes ya se habían resignado a no volver a escucharlo frente a un micrófono.

Aún no se conocen detalles sobre el formato, la plataforma o los aliados de esta eventual iniciativa. Pero sus mensajes bastaron para reactivar el interés en torno a una figura que, para muchos, definió una época del periodismo deportivo en Colombia y que ahora, a las puertas de un nuevo Mundial, parece contemplar “un último baile”.

