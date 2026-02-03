Atlético Nacional vs. América de Cali: lugar, hora y dónde ver en vivo

Juan Rengifo de Atlético Nacional y Yeison Guzmán de América de Cali. Foto: Canva

Se viene uno de los clásicos del fútbol profesional colombiano (FPC). Atlético Nacional y América de Cali protagonizarán el gran partido de la cuarta fecha en la Liga Betplay 2026-I. El club antioqueño solo tiene un partido jugado en el rentado nacional, pues le han sido aplazados dos partidos por cuenta de problemas ajenos al equipo y partidos amistosos.

Por el lado del cuadro vallecaucano, es uno de los líderes del campeonato (cuarto lugar) con siete puntos, producto de dos victorias (3-0 vs. Internacional de Bogotá y 1-0 vs. Boyacá Chicó) y un empate 1-1 en su duelo más reciente contra Once Caldas en Cali. Estos son los resultados más recientes de ambos conjuntos colombianos y su apretado historial.

¿Cómo viene el ‘Rey de Copas’ colombiano?

Nacional arrancó el primer semestre de 2026 con una inapelable victoria 4-0 sobre Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, desde ese lejano 17 de enero no ha vuelto a competir oficialmente y contabiliza apenas un encuentro amistoso contra el Inter Miami.

En dicho cotejo, el ‘Verde de la Montaña’ comenzó ganando 1-0 con gol de la joven promesa Juan Rengifo al minuto 25. Sin embargo, la paridad en el marcador llegó por los pies del uruguayo Luis Suárez, quien anotó al 55′. Esto abrió el camino de la victoria que se cerró en el minuto 90+1 con un autogol de Elkin Rivero.

Ahora, el ‘Verdolaga’ espera vencer como local a uno de sus máximos rivales en el fútbol colombiano para poder salir del fondo de la tabla. Aunque el club paisa adeuda tres partidos en comparación con la mayoría de equipos, la victoria le urge para encontrar rodaje y ritmo de competencia.

El ‘Diablo Rojo’ quiere dar el golpe en Medellín

América comenzó la Liga Betplay con una sólida goleada 3-0 en contra de Internacional de Bogotá (antes La Equidad). En la segunda jornada, visitó el estadio La Independencia de Tunja para llevarse un valioso triunfo 1-0 ante Boyacá Chicó, que ocupa el penúltimo lugar en la tabla de posiciones.

Ya en la tercera fecha, igualó a un tanto contra Once Caldas en el Pascual Guerrero. Un resultado que lo dejó en el cuarto lugar de la liga, a apenas dos unidades del líder, Deportivo Pasto, el cual es el único cuadro en Colombia que ha ganado todos sus partidos.

Ahora, el conjunto ‘Escarlata’ espera recuperar la senda del triunfo en uno de los encuentros con mayor rivalidad en el FPC. Este es el historial entre Atlético Nacional y América de Cali antes de este duelo por la cuarta fecha de la Liga Betplay 2026-I.

Estadísticas de Nacional vs. América

A comparación del historial entre Millonarios, Nacional y América, el cual en ambos casos favorece ampliamente al equipo capitalino, la diferencia entre ‘Verdes’ y ‘Rojos’ es corta, mucho más teniendo en cuenta todas las competiciones en las que se han enfrentado.

De 279 partidos disputados entre Atlético Nacional y América de Cali, el dos veces campeón de la Copa Libertadores ha ganado 103. Una distancia de apenas ocho partidos con el cuatro veces subcampeón del mismo torneo continental, el cual ha ganado 95 veces.

En Liga, el registro es aún más estrecho. 95 victorias paisas y 88 caleñas, aunque en Copa Colombia, Nacional tiene récord perfecto de cuatro partidos jugados, cuatro partidos ganados. Eso sí, en torneos internacionales ‘La Mecha’ ha ganado más veces que el ‘Verdolaga’.

Atlético Nacional vs. América de Cali: hora y dónde ver en vivo

Fecha : miércoles 4 de febrero de 2026

Lugar : estadio Atanasio Girardot en Medellín

Hora : 8:00 p.m.

Canal: Win+ Fútbol

