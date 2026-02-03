No más fútbol en el estadio El Campín: la Dimayor tomó una drástica decisión

Estado actual del estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Tomada de redes sociales

Se acabó el fútbol en Bogotá. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) informó este martes 3 de febrero de 2026 que, debido al “lamentable estado del campo de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín”, el cual es administrado por la empresa privada Sencia, decidió no permitir el desarrollo de los próximos tres partidos programados.

Durante la reunión en las oficinas de la Dimayor, con presencia de Independiente Santa Fe, Millonarios FC, Internacional de Bogotá y Fortaleza, la institución deportiva concluyó que: “Jugar partidos del FPC con el estado actual de la gramilla es una decisión que compromete la integridad de los futbolistas, la calidad del espectáculo y la imagen de la ciudad”.

¿Todavía se podrá jugar fútbol en El Campín?

A pesar de la negativa de la Dimayor de seguir jugando en este estadio, el director del IDRD, Daniel García Cañón, expresó en su cuenta de X que: “se intervendrán las zonas del campo de juego más afectadas para que el partido de Millonarios de este jueves se juegue en las mejores condiciones”.

Esta acción hace parte de un “plan de choque” de tres pasos que la organización gubernamental llevará a cabo en el estadio de los bogotanos. Este asegura que “en los próximos dos meses solo habrá un concierto y se priorizará el fútbol para que Santa Fe y Millonarios jueguen en una cancha adecuada, incluyendo la Copa Libertadores y una posible Copa Sudamericana”.

Un mensaje del FPC a la administración local

El comunicado de la Dimayor reconoció el interés y apoyo por parte del IDRD en cuanto al seguimiento de la problemática. “Esperamos que, como resultado del proceso de interventoría, se adopten medidas orientadas a garantizar el correcto desarrollo del FPC”.

Además, le recordó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte que, “los clubes que ofician como locales en este escenario contribuyen con un arrendamiento de 12,5% de sus ingresos por taquilla, esperando como contraprestación que el escenario se encuentre en condiciones óptimas”.

El estadio El Campín para fútbol y conciertos

Por último, la División Mayor del Fútbol Colombiano se mostró “consciente” de la importancia de los espectáculos públicos en la capital del país. Sin embargo, también señaló que “el propósito principal” de El Campín es el de disputar encuentros deportivos.

“Desde la Dimayor exigimos que el cuidado y mantenimiento del campo de juego no sea negociable. Y exigimos que se cumplan las mínimas garantías para los clubes afiliados, sus jugadores profesionales y los aficionados”, concluyó el organizador de la Liga Betplay.

