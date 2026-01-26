Así se jugará la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I: horarios y programación completa

Millonarios visitará al Deportivo Pasto y Santa Fé recibirá a Pereira en el estadio El Campín. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Liga BetPlay 2026-I no da respiro. El domingo finalizó la segunda fecha y este martes ya inicia la tercera con la reaparición del clásico santandereano en la primera división del fútbol colombiano.

Entre el 27 y el 30 de enero, el campeonato tendrá actividad en distintos puntos del país, aunque no contará —al menos por ahora— con uno de los partidos más esperados.

La reprogramación del Junior vs. Atlético Nacional, prevista inicialmente para el viernes, terminó por reconfigurar el foco de la fecha. Los compromisos internacionales del conjunto verdolaga obligaron a la Dimayor a mover el partido y dejar pendiente su nueva programación.

La jornada comenzará el martes 27 de enero con una agenda de tres encuentros consecutivos. El telón se abrirá en el General Santander, donde Cúcuta Deportivo recibirá a Atlético Bucaramanga a las 4:00 p. m., en un duelo que revive el clásico santandereano en la Liga BetPlay.

Más tarde, a las 6:10 p. m., Fortaleza será local contra Llaneros en el Metropolitano de Techo, en un partido que vuelve a poner a Bogotá como protagonista en el calendario. El cierre del día llegará en el Atanasio Girardot, en donde Independiente Medellín enfrentará a Deportes Tolima a las 8:20 p. m., uno de los cruces más atractivos de la fecha, que enfrenta al líder contra uno de los grandes que no han conseguido puntos en las primeras dos fechas.

Los enfrentamientos que tendrán los capitalinos

El miércoles 28 de enero mantendrá la intensidad con tres compromisos en plazas históricas. Alianza FC recibirá a Boyacá Chicó en el Armando Maestre desde las 4:10 p. m., en un partido clave para la tabla temprana.

A las 6:30 p. m., Independiente Santa Fe jugará en El Campín frente a Deportivo Pereira, un cruce que suele tener repercusión tanto deportiva como mediática. La jornada del miércoles se cerrará en el sur del país: Deportivo Pasto será local frente a Millonarios a las 8:30 p. m. en el Libertad, uno de los desplazamientos más exigentes del calendario.

¿Por qué se aplazó el Junior vs. Atlético Nacional?

El partido que debía cerrar la fecha el viernes 30 de enero no se disputará. Según informó la Dimayor, el compromiso entre Junior y Atlético Nacional fue aplazado debido al amistoso internacional del conjunto verdolaga ante Inter Miami, programado para el 31 de enero en el Atanasio Girardot.

Este encuentro, denominado el “Partido de la Historia”, incluye la presencia de Lionel Messi, lo que obligó a realizar ajustes en el calendario de Nacional, que ya había tenido modificaciones previas por la indisponibilidad del estadio debido a conciertos. La nueva fecha del Junior vs. Nacional será anunciada más adelante.

Así será la programación de la fecha 3 en Liga BetPlay

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador