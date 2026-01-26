¡Confirmado! Esta es la fecha oficial del regreso de Falcao con Millonarios en Liga BetPlay

El máximo goleador de la selección de Colombia recibió la confirmación por parte de la Dimayor. Foto: El Espectador - José Vargas

Millonarios recibió este lunes una noticia que ayuda a darle una buena cara al clima espeso que rodea al equipo en el inicio de la temporada. El Comité Disciplinario de la Dimayor decidió suspender parcialmente la sanción de cuatro fechas impuesta a Radamel Falcao García, lo que habilita al delantero para volver a competir en la Liga BetPlay luego de cumplir dos partidos de castigo.

La decisión quedó consignada en la Resolución No. 005 de 2026 y se fundamenta en la aplicación del artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), recurso al que acudió Millonarios en su defensa del goleador. Así, tras perderse los juegos ante Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla, Falcao quedó disponible para el duelo del próximo miércoles frente a Deportivo Pasto.

¿Por qué Dimayor decidió reducir la sanción?

Según el comunicado oficial, el Comité consideró que se acreditaron “los elementos objetivos, así como las circunstancias concurrentes” exigidas por el artículo 42 del CDU de la FCF. En términos prácticos, eso permitió conceder la suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción, limitándola a dos fechas efectivas.

El organismo aclaró que la reducción no implica el cierre definitivo del proceso. Por el contrario, Falcao quedó bajo una situación condicional, tanto él como el club, que deberán cumplir una serie de compromisos adicionales durante el periodo señalado por el Comité. Entre ellos, el envío de reportes mensuales que den cuenta del cumplimiento de lo acordado.

La advertencia es clara: cualquier reincidencia podría derivar en una sanción mayor, lo que mantiene al jugador bajo observación directa de la autoridad disciplinaria.

Así fue la rueda de prensa sin filtros de Falcao García

La sanción inicial de cuatro fechas fue impuesta tras las declaraciones públicas de Radamel Falcao García contra el arbitraje colombiano, realizadas luego de la derrota contra Independiente Santa Fe en el clásico capitalino, partido que significó la eliminación de Millonarios en la Liga 2025-I.

En aquella rueda de prensa, el delantero expresó su inconformidad de manera vehemente, cuestionando decisiones arbitrales y el uso del VAR a lo largo del torneo. Sus palabras, cargadas de frustración, fueron consideradas por el Comité como una infracción disciplinaria grave, lo que derivó en el castigo que ahora fue parcialmente suspendido.

El regreso de Falcao con Millonarios

El técnico podrá contar con el delantero para el compromiso ante Deportivo Pasto, en una plaza exigente y con antecedentes poco favorables para el ‘Tigre’.

El estadio Departamental Libertad no evoca buenos recuerdos para el atacante, quien allí desperdició varias opciones claras en el empate que dejó a Millonarios fuera de la final de la Liga 2024-II. Aun así, su presencia vuelve a ser una carta importante para un equipo que necesita cortar la racha de incertidumbre.

