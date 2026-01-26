Roberto Martínez elogió a Hugo Rodallega: “Levantó el nombre del fútbol colombiano”

El estratega de la selección de Portugal se desbordó en halagos sobre el delantero colombiano, con quien compartió vestuario en Wigan de Inglaterra. Foto: Archivo Particular

Hugo Rodallega atraviesa uno de sus mejores momentos en su carrera y no bajó el nivel en el comienzo de 2026. Sus historias en el fútbol colombiano han trascendido las fronteras y uno de los entrenadores de las selecciones protagonistas no dudó en recordar su tiempo con él en la Premier League.

Martínez asumió como técnico del Wigan en la temporada 2009-10. Rodallega ya estaba en el club desde enero de 2009, tras un fichaje de 4,5 millones de libras. Desde ese momento, el colombiano se convirtió en una pieza central del proyecto. Bajo su dirección disputó tres temporadas completas en la liga inglesa, con 24 goles y 17 asistencias, números que lo consolidaron como el máximo goleador del club en la Premier League durante ese ciclo.

¿Qué significó Rodallega para el Wigan de Roberto Martínez?

Martínez puso el foco en el vínculo humano y competitivo que se construyó dentro del vestuario. “Si lo viera en estos momentos, sería acordarse de todos los momentos que pasamos juntos, que fueron muy buenos, muy intensos, de una competitividad increíble”, afirmó, dejando claro que Rodallega no fue un jugador más en su proceso como entrenador.

Ese impacto se tradujo también en identidad. Para Martínez, el colombiano ayudó a definir el carácter de un equipo que necesitaba competir cada fin de semana contra presupuestos y planteles superiores. “Era un jugador súper competitivo, súper comprometido con el grupo, que marcó una era y ayudó muchísimo al Wigan Athletic”, recordó.

El gol lo cambió todo

Martínez se detuvo especialmente en un momento puntual que recuerda con mucho cariño: el primer gol de Rodallega en la temporada 2009-10, contra Aston Villa. No fue un tanto cualquiera. Fue el estreno oficial del técnico español en la Premier League y, al mismo tiempo, la confirmación del rol que debía tener el colombiano en su esquema.

“Ese gol es para verlo repetido. Fue ahí cuando me di cuenta de que tenía que encontrar la mejor manera de utilizar el talento de Hugo”, explicó. Desde entonces, el desafío para Martínez no fue potenciar a un delantero común, sino ordenar un talento distinto dentro de un equipo que vivía al límite competitivo.

La descripción que hizo del atacante fue directa y sin adornos: “Un jugador con un toque mágico, con decisión frente a la portería y una carrera que podía marcar la diferencia”.

El ADN futbolístico de Rodallega

Más allá del rendimiento individual, Martínez fue más profundo y conectó la figura de Rodallega con una identidad colectiva. “Para mí, la selección y el fútbol colombiano representan todo aquello que me enseñó Hugo Rodallega”, aseguró, antes de remarcar su impacto en Inglaterra: “Fue un jugador estelar en la Premier League y demuestra el ADN del fútbol colombiano”.

En ese sentido, el técnico valoró el peso simbólico que tuvo el delantero en la percepción del futbolista colombiano dentro del campeonato inglés. “Levantó el nombre del fútbol colombiano y lo puso en lo más alto dentro de la percepción de la Premier League”, afirmó.

Martínez también reaccionó a las palabras recientes de Rodallega en Colombia, donde fue reconocido como el mejor jugador del 2025 y tuvo elogios hacia su exentrenador. La respuesta fue inmediata y personal: “Me emociona poder oír esas palabras. Es un sentimiento totalmente mutuo y algo que valoro muchísimo”.

