Así se movió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Bucaramanga sigue sorprendiendo y Millonarios no afloja; Tolima, actual campeón, no pudo de local y los recién ascendidos viven realidades diferentes. A falta de dos partidos, la tabla de la Liga BetPlay no tuvo mayores modificaciones en los primeros lugares.

Aunque faltan los partidos entre Pasto vs. Pereira (hoy a las 8:00 p. m.) y Santa Fe vs. Nacional (mañana a las 8:00 p. m.), la parte alta de la tabla de la Liga BetPlay no se verá modificada, pues tanto Millonarios como Bucaramanga mantuvieron puntaje perfecto y llegaron a nueve puntos de nueve posibles al vencer a Once Caldas y Cali, respectivamente.

Lo que sí se podría modificar es la parte baja de la tabla, pues Pereira es último y tiene la necesidad de empezar a sumar para no volver a la segunda división; Pasto, su rival en la noche de hoy, está en la casilla 15 con un punto y quiere llevarse la victoria para no quedar rezagado en la tabla.

Por su parte, Santa Fe tendrá un duro reto frente a Nacional. Los cardenales volverán a contar con su público en El Campín y esperan que ese apoyo los motive para sumar los primeros tres puntos, pues hasta ahora se mantienen de penúltimos sin unidades.

Envigado logró meterse a los ocho tras derrotar a América, que igual pudo quedarse en los primeros lugares. Alianza Petrolera y Quindío también sorprenden en la Liga BetPlay y están en la pelea por la parte alta de la tabla.

Así va la Liga BetPlay Dimayor 2021-II:

1. Millonarios / 9 pts. / +5

2. Bucaramanga / 9 pts. / +4

3. Alianza Petrolera / 7 pts. / +3

4. América / 6 pts. / +2

5. Quindío / 6 pts. / +2

6. Nacional / 4 pts. / +1

7. Cali / 4 pts. / 0

8. Envigado / 4 pts. / 0

9. Jaguares / 4 pts. / 0

10. Tolima / 4 pts. / 0

11. Patriotas / 4 pts. / -1

12. Once Caldas / 4 pts. / -1

13. Junior / 4 pts. / -1

14. Medellín / 3 pts. / 0

15. Pasto /1 pt. / -2

16. Equidad /1 pt. / -2

17. Águilas Doradas /1 pt. / -3

18. Huila /1 pt. / -3

19. Santa Fe / 0 pts. / -2

20. Pereira / 0 pts. / -3