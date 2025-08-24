“Mi compromiso es total”: Edwin Cardona le pidió disculpas a Atlético Nacional

Edwin Cardona, tras su expulsión en la Copa Libertadores. Foto: EFE - Isaac Fontana

Edwin Cardona atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su regreso a Atlético Nacional.

Tras la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores frente a Sao Paulo, en la que erró dos penales en la ida y terminó expulsado en la vuelta por un gesto hacia Nahuel Ferraresi, el volante rompió el silencio y se dirigió a la hinchada a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Las palabras de Cardona a Nacional

En su mensaje, Cardona reconoció que sus actitudes no han estado a la altura de lo que representa Nacional y pidió perdón al club, al cuerpo técnico, a sus compañeros y a la afición. Asumió sus errores con humildad y aseguró que respeta profundamente la camiseta y la institución.

Además, expresó que acepta las críticas como parte de la exigencia que conlleva vestir la verde.

El mediocampista de 32 años afirmó que trabajará para recuperar la confianza de la hinchada y de sus compañeros, al tiempo que reiteró que aún tiene mucho por aportar dentro y fuera de la cancha.

También se comprometió a dar lo mejor de sí para luchar por el título de la Liga BetPlay este semestre.

El comunicado completo de Edwin Cardona

A la hinchada, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la institución y a toda la familia verdolaga:

Quiero dirigirme a ustedes en este momento difícil, porque siento la responsabilidad y el compromiso de hablar con el corazón.

Sé que mis decisiones y actitudes recientes no han estado a la altura de lo que representa Atlético Nacional, una institución que amo profundamente y a la que debo tanto. Asumo mis errores con humildad, sabiendo que el respeto por la camiseta, mis compañeros y nuestra hinchada debe ser siempre lo primero. Si en ese camino lastimé a alguien o causé decepción, pido perdón, con la esperanza de poder enmendar y volver a ganarme la confianza desde el trabajo y el compromiso diario.

Mi historia con Nacional está llena de momentos inolvidables y de aprendizajes. Estoy convencido de que todavía tengo mucho para dar, mucho para aportar en la cancha y fuera de ella, y por eso quiero que tengan la certeza de que mi compromiso es total. Mi deseo es hacer más grande esta institución, honrar su grandeza y seguir escribiendo páginas que nos llenen de orgullo a todos.

Agradezco a quienes me han mostrado apoyo en medio de la dificultad, y también valoro las críticas, porque me recuerdan la exigencia que conlleva vestir esta camiseta. Hoy más que nunca quiero trabajar, crecer y entregarme para que juntos sigamos alcanzando alegrías.

Soy un hincha más de Nacional, y como tal, quiero lo mejor para la institución. Pueden estar seguros de que pondré todo de mí para estar a la altura de la confianza que esta institución y su gente me han dado.

