Atlético Huila jugará a puerta cerrada en el Plazas Alcid por fallas estructurales

Dimayor confirmó el cierre total de las tribunas del estadio de Neiva tras un informe de la Alcaldía.

Redacción Deportes
11 de agosto de 2025 - 11:46 p. m.
Atlético Huila es uno de los equipos que integran la parte alta de la tabla del Torneo BetPlay Dimayor, la segunda división del fútbol profesional colombiano.
Foto: CD Atlético Huila
Foto: CD Atlético Huila
Atlético Huila no podrá utilizar el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva para recibir público en sus partidos, luego de que la Dimayor anunciara este lunes que las tribunas del escenario no está en condiciones. El club deberá disputar sus compromisos como local sin hinchada.

El equipo opita va a encarar sus compromisos en el Torneo BetPlay sin el beneficio que implica la venta de boletas, pues el cierre de sus tribunas es total de acuerdo con la directriz de la División Mayor del fútbol colombiano, lo que supone un duro golpe a sus ingresos.

“Tras un estudio publicado por la Alcaldía de Neiva en la que se encontraron fallas estructurales en el Estadio Guillermo Plazas Alcid, los siguientes partidos del Atlético Huila que se disputen en Neiva se deberán disputar a puerta cerrada”, se leyó en el comunicado publicado por la Dimayor.

Atlético Huila hizo efectiva la directriz desde este lunes, cuando recibió al Atlético de Cali en un encuentro válido por la quinta fecha del segundo semestre del Torneo BetPlay, la segunda división del fútbol profesional colombiano.

“Esperamos se puedan solucionar los problemas presentados con la mayor prontitud, y que de esta manera el equipo Opita pueda contar con su público prontamente, lo que significa un ingreso económico significativo para el Club”, complementó la Dimayor.

Huila, segundo en la tabla de posiciones del Torneo BetPlay, sacó un comunicado dirigido a su hinchada en el que informa que acata la decisión y que devolverá el dinero a los aficionados que compraron entradas para el duelo de este lunes.

“El club reconoce el compromiso y la fidelidad de quienes ya adquirieron sus boletas para este encuentro. Por ello se comunica que el valor de las entradas compradas será rembolsado en su totalidad”, informó el cuadro opita, que viene de ser eliminado por Junior en la Copa BetPlay.

Redacción Deportes

