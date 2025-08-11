La Conmebol definió la sede de la final de la Copa Libertadores 2025

El estadio Monumental de Lima cuenta con una capacidad de más de 80.000 espectadores. Foto: AFP - LUKA GONZALES

El Estadio Monumental de Lima, casa del Universitario de Deportes, acogerá por segunda vez una final de la Copa Libertadores, anunció este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). La cita de dicha definición será el próximo 29 de noviembre.

“¡El Monumental de Lima, el estadio de la final de la Conmebol Libertadores!”, anunció la Conmebol este lunes en la red social X, acompañado de una imagen del estadio más grande de Perú, que cuenta con una capacidad de hasta 80.000 personas.

Desde abril se sabía que Lima sería la ciudad que acogería la final de la Libertadores de 2025, pero hasta ahora no se había definido el estadio, ya que también se hablaba de la posibilidad de que el partido se celebrase en el Estadio Nacional, casa habitual de la selección inca.

El Monumental fue sede de la final de la Libertadores en 2019, cuando por primera vez se jugó una final a partido único. En aquella ocasión se enfrentaron River Plate y Flamengo, en una de las finales más emocionantes de la competición, con victoria 2-1 a favor de los brasileños.

El anuncio de la sede de la final de la Libertadores se hizo antes de que esta semana comiencen a jugarse los octavos de final, en los que Universitario es uno de los equipos que se mantienen en la pelea por avanzar en el torneo de clubes más importante del continente.

Este martes se disputan los partidos Fortaleza (BRA) contra Vélez (ARG), Peñarol (URU) contra Racing (ARG) y Atlético Nacional, que es el único representante del fútbol colombiano que clasificó a esta instancia, frente a São Paulo (BRA).

El miércoles será el turno de Cerro Porteño (PAR) contra Estudiantes (ARG), y Flamengo (BRA) contra Internacional (BRA). El jueves jugarán Botafogo (BRA) contra Liga de Quito (ECU), Libertad (PAR) contra River Plate (ARG) y Universitario (PER) contra Palmeiras (BRA).

