Luis Díaz, camino a ser titular fijo en el Bayern Múnich ante salida de compañero

Luis Díaz llegó al Bayern Múnich procedente del Liverpool. Foto: EFE - MICHAELA STACHE PA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Díaz se perfila como la principal opción de Vincent Kompany para el frente de ataque del Bayern Múnich, tras la inminente salida de Kingsley Coman. El colombiano, que llegó este verano procedente del Liverpool, se consolida como la gran apuesta de los bávaros en la banda izquierda.

La marcha de Coman, extremo francés de 29 años, con destino al Al-Nassr de Arabia Saudita, deja a Díaz con grandes opciones de adueñarse de la titularidad, especialmente porque el conjunto bávaro ya no cuenta con los dos futbolistas por la banda izquierda durante la temporada 2024/2025.

🚨💣 BREAKING: Kingsley Coman to Al Nassr, here we go! Deal agreed with Bayern for package slightly under €30m.



Coman will sign three year deal at Al Nassr, part of ambitious project after Inigo Martinez and João Félix.



Medical and signature this week. pic.twitter.com/arwSUrf5Ve — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Hace poco más de un mes, en pleno Mundial de Clubes, se confirmó la transferencia de Leroy Sané al Galatasaray de Turquía. Con esa baja y la salida de Coman, al Bayern solo le queda como alternativa natural a Lucho el alemán Serge Gnabry.

Sin embargo, Gnabry, que jugó buena parte de la campaña pasada por la izquierda, también ha desempeñado funciones como extremo por derecha, mediapunta y segundo delantero. Esto reduce las posibilidades de que compita de lleno con Díaz por un lugar fijo en el once inicial.

El Bayern Múnich se alista para el inicio de la temporada. Este sábado enfrentará al Stuttgart en la Supercopa de Alemania y, posteriormente, el viernes 22 se medirá ante el Leipzig en la primera fecha de la Bundesliga 2025/2026.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador