Colombia, subcampeona de la Copa Panamericana de Voleibol

La selección femenina cayó en la final ante República Dominicana, pero dejó un balance positivo y se proyecta con fuerza hacia el Mundial de Tailandia.

Redacción Deportes
11 de agosto de 2025 - 08:13 p. m.
Jugadoras de la selección colombiana de voleibol celebran su subcampeonato en la Copa Panamericana de Colima (México) 2025.
Colombia se quedó con el subcampeonato de la Copa Panamericana de Voleibol Femenino, tras caer en la final frente a República Dominicana. El combinado nacional cumplió una destacada campaña y recibió la medalla de plata por segunda vez en su historia.

El partido definitivo se resolvió a favor de las dominicanas por 3-0 (parciales de 21/25, 27/29 y 22/25). El torneo tuvo como sede a la ciudad de Colima, al sureste de México, y que reunió a las mejores selecciones del continente en busca del título.

El balance de la selección colombiana fue de cinco victorias y dos derrotas, evidenciando una importante evolución en este nuevo ciclo bajo la dirección técnica del brasileño Guilherme Schmitz. El equipo se impuso a los combinados de Puerto Rico, Perú, Venezuela y Trinidad y Tobago.

En el plantel nacional se destacaron Ana Karina Olaya y Laura Pascua, quienes recibieron reconocimientos individuales como primer y segundo mejor ataque del campeonato, respectivamente, consolidándose como piezas clave en el esquema tricolor.

Ahora Colombia deberá pasar la página rápidamente y centrarse en su preparación para el Mundial de Tailandia, que comenzará el próximo 22 de agosto. Allí tendrá como rivales a China, República Dominicana y México en las fase de grupos.

Por Redacción Deportes

