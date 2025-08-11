Colombia, subcampeona de la Copa Panamericana de Voleibol

Jugadoras de la selección colombiana de voleibol celebran su subcampeonato en la Copa Panamericana de Colima (México) 2025. Foto: FCV

Colombia se quedó con el subcampeonato de la Copa Panamericana de Voleibol Femenino, tras caer en la final frente a República Dominicana. El combinado nacional cumplió una destacada campaña y recibió la medalla de plata por segunda vez en su historia.

El partido definitivo se resolvió a favor de las dominicanas por 3-0 (parciales de 21/25, 27/29 y 22/25). El torneo tuvo como sede a la ciudad de Colima, al sureste de México, y que reunió a las mejores selecciones del continente en busca del título.

El balance de la selección colombiana fue de cinco victorias y dos derrotas, evidenciando una importante evolución en este nuevo ciclo bajo la dirección técnica del brasileño Guilherme Schmitz. El equipo se impuso a los combinados de Puerto Rico, Perú, Venezuela y Trinidad y Tobago.

En el plantel nacional se destacaron Ana Karina Olaya y Laura Pascua, quienes recibieron reconocimientos individuales como primer y segundo mejor ataque del campeonato, respectivamente, consolidándose como piezas clave en el esquema tricolor.

Ahora Colombia deberá pasar la página rápidamente y centrarse en su preparación para el Mundial de Tailandia, que comenzará el próximo 22 de agosto. Allí tendrá como rivales a China, República Dominicana y México en las fase de grupos.

