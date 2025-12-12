Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver en vivo la final de la Copa BetPlay 2025

Jugadores de Atlético Nacional e Independiente Medellín durante el clásico paisa de la Liga BetPlay 2025. Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional espera un Atanasio Girardot vestido de verde para recibir este sábado a Independiente Medellín en la ida de la final de la Copa BetPlay, que será además una nueva edición del clásico paisa. Ambos equipos buscan cerrar la temporada 2025 con un título.

El camino hacia esta final tuvo rutas distintas. Nacional llegó tras imponerse con un 6-3 global al América de Cali, mostrando contundencia ofensiva. Medellín aseguró su cupo al derrotar 2-1 a Envigado en la otra semifinal. Para el Verdolaga sería su octavo título en Copa; para el Poderoso, el cuarto.

Este año se han jugado seis clásicos paisas y el DIM no ganó ninguno. Registra dos empates y cuatro derrotas. Pese a esto, su técnico, Alejandro Restrepo, es optimista. “La historia es para cambiarla, estamos acá y tenemos esa oportunidad, ahora hay que aprovecharla con toda nuestra gente”, afirmó en la previa.

Nacional y Medellín ya cuentan con un antecedente en finales de Liga, aunque no en Copa. La definición mas icónica entre ambos se dio en el Torneo Apertura 2004, cuando el Poderoso se consagró campeón. Más de dos décadas después, vuelven a encontrarse en un cruce definitivo.

Los verdolagas, bajo el mando de Diego Arias, llegan con grandes aspiraciones y un plantel que mezcla jerarquía, experiencia y talento. Figuras como David Ospina, Alfredo Morelos, Edwin Cardona y Marino Hinestroza comandan la ilusión de cerrar el año levantando un nuevo trofeo ante su rival tradicional.

“Al inicio del semestre nos enfocamos en varios objetivos, lastimosamente uno de ellos, que era la Liga, se nos escapó. (…) El equipo está muy bien, enfocado en lo que será este juego, esperamos aprovecharlo al máximo y al final que sea un gran espectáculo”, anticipó Ospina, referente del plantel.

La final tendrá su desenlace el próximo miércoles, cuando se dispute el partido de vuelta en el mismo Atanasio Girardot, con el DIM como local. La definición llegará apenas un día después del duelo definitivo por la Liga BetPlay entre Junior y Deportes Tolima.

Hora y dónde ver en vivo a Atlético Nacional vs. Independiente Medellín en la final de la Copa BetPlay:

Fecha: Sábado 13 de diciembre

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Atanasio Girardot (Medellín)

Canal: Win Sports +

