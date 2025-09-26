Luis Díaz volvió a marcar para Bayern Múnich, esta vez contra Werder Bremen: video

Luis Díaz marcó y asistió en la victoria del Bayern Múnich sobre el Werder Bremen. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El rendimiento de Luis Díaz con el Bayern Múnich sigue siendo implacable. En el inicio de la quinta fecha de la Bundesliga, el colombiano se reportó con gol y asistencia en la victoria 4-0 sobre el Werder Bremen. El gigante bávaro registra 15 puntos de 15 posibles.

La victoria comenzó a gestarse gracias a una nueva anotación del guajiro, quien se consolida como una de las figuras del líder alemán. No tardó en afianzarse como una de las piezas claves en el ataque del onceno dirigido por Vincent Kompany.

El cuadro bávaro venía insistiendo desde los primeros minutos en el Allianz Arena de Múnich, pero el portero visitante, el estonio Karl Hein, se había convertido en protagonista con varias atajadas. Sin embargo, al minuto 21 llegó la recompensa.

¡METIÓ LA RODILLA! Olise tiró el centro, Tah definió de taco y Luis Díaz la desvió para el 1-0 de Bayern Munich vs. Werder Bremen por la #Bundesliga.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RfchryaFIu — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025

Michael Olise desbordó por la derecha y lanzó un centro que Jonathan Tah conectó en el área. La pelota parecía tener destino de gol, pero fue Díaz quien, con un toque sutil de rodilla, desvió la trayectoria para romper la resistencia del Bremen y desatar la celebración bávara.

El guajiro ya suma cinco anotaciones y tres asistencias en ocho compromisos oficiales con el Bayern. Su rápida adaptación al fútbol teutón es evidente. Ha sido determinante en el ataque, se ha comprometido en la presión y es efectivo en el último cuarto

Antes del descanso, Harry Kane -goleador del campeonato- amplió la ventaja. El delantero inglés fue derribado dentro del área y él mismo se encargó de ejecutar el penalti para poner el 2-0 parcial con el que el gigante bávaro se marchó al entretiempo.

Tras el descanso Díaz volvió a ser determinante en el marcador. Se escapó en velocidad por la banda izquierda, recortó hacia el interior y le cedió la pelota a Kane, que firmó un doblete con el que liquidó el partido a favor del cuadro local.

Werder Bremen se alcanzó a ilusionar con un descuento de Victor Boniface, pero el descuento fue anulado por una posición irregular del delantero nigeriano. Antes del pitazo final, el austriaco Konrad Laimer firmó el 4-0 definitivo.

Con este resultado, Bayern Múnich, vigente campeón de la competición, se mantiene como líder sólido de la Bundesliga. Su más cercano perseguidor es el Borussia Dortmund, que acumula 10 puntos y este sábado visita al Mainz 05 (8:30 a.m.).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador