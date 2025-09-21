No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
En VivoActualizado hace 16 minutos

EN VIVO | Cali empata 0-0 con Santa Fe: siga acá la final de la Liga Femenina

Tras el 1-0 en Bogotá, leonas y azucareras definen en Cali al campeón de la Liga Femenina.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
21 de septiembre de 2025 - 10:23 p. m.

Actualizaciones clave

Santa Fe vs. Cali, por la final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025.
Santa Fe vs. Cali, por la final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

¡Todo está listo para la gran final de la Liga Femenina! Santa Fe y Deportivo Cali se enfrentan en el partido de vuelta en el estadio del vuadro azucarero.

Las bogotanas llegan con ventaja tras el 1-0 de la ida y buscan su cuarta corona.

Vínculos relacionados

Millonarios tumbó a Fortaleza con triplete de Beckham Castro: vea los goles
Alejandro Osorio triunfó en la etapa 2 con un impresionante ataque sobre el final
Así quedó la tabla de la Premier League tras el Arsenal vs. Manchester City

Las azucareras, que van por la tercera, buscarán remontar ante su gente para revalidar el título.

Minuto a minuto: así va la final entre Cali y Santa Fe

Hace 5 horas

La primera de Santa Fe

⏱️ MINUTO 21′ | 🟢⚪ CAL 0-0 SAN ⚪🔴 | GLOBAL: 0-1 | Buen remate de Santa Fe, que aprovechó un error en salida del local. Disparó, desde fuera del área, Daniela Garavito. Bien parada estaba la arquera caleña, Luisa Agudelo.

Hace 5 horas

Santa Fe, bien parado

⏱️ MINUTO 15′ | 🟢⚪ CAL 0-0 SAN ⚪🔴 | GLOBAL: 0-1 | Santa Fe se para bien en su propio campo. Con doble bloque defensivo, las bogotanas, conscientes de su ventaja, empiezan a desesperar al Cali.

Hace 5 horas

Cali domina las acciones

⏱️ MINUTO 10′ | 🟢⚪ CAL 0-0 SAN ⚪🔴 | GLOBAL: 0-1 | Cali, en el arranque, es el que marca el ritmo del partido. Tras la primera acción del compromiso, a los 20 segundos de arrancado el juego, no hubo más acciones de verdadero peligro. Sin embargo, es el local es el que domina.

Hace 5 horas

Cali, con todo

⏱️ MINUTO 1′ | 🟢⚪ CAL 0-0 SAN ⚪🔴 | GLOBAL: 0-1 | La tuvo Cali, de arranque. Ingrid Guerra entró al área y casi es derribada por la portera de Santa Fe. El balón, tras el cabezazo de la azucarera, pasó cerca del arco.

Actualización claveHace 5 horas

¡Empieza el partido!

⏱️ MINUTO 0′ | 🟢⚪ CAL 0-0 SAN ⚪🔴 | GLOBAL: 0-1 | ¡Empezó el partido en Palmira! Santa Fe lleva la ventaja, tras el 1-0 en la ida, que se jugó en Bogotá.

Hace 5 horas

Actos de protocolo

Ya suenan los himnos en Palmira. En minutos rodará el balón para definir al nuevo campeón.

Hace 5 horas

Así fue el partido de ida

El partido de ida se jugó en el estadio El Campín de Bogotá y fue muy parejo, con pocas opciones claras. Santa Fe encontró la diferencia al minuto 48, cuando Luisa Katherine Valbuena Rondán aprovechó para marcar el 1-0 definitivo. Las cardenales manejaron la ventaja con orden defensivo y, aunque Cali buscó el empate en los minutos finales, no logró romper el cero y se fue en desventaja para la vuelta.

Hace 5 horas

¿Cómo han salido las otras finales entre Cali y Santa Fe?

Santa Fe y Deportivo Cali se han enfrentado en tres finales de la Liga Femenina: en 2021 y 2023 las azucareras se coronaron campeonas frente a las bogotanas, asegurando sus dos títulos de liga, mientras que en esta tercera definición las cardenales buscan revancha para sumar su cuarta estrella y distanciarse en el palmarés.

Actualización claveHace 6 horas

Estas serán las titulares

Este será el XI de Santa Fe

Este será el XI de Deportivo Cali

Hace 6 horas

Media hora para el partido

Todo está listo para el inicio del partido. A las 5:00 p.m., en el Estadio Deportivo Cali, azucareras y leonas definen el nuevo campeón de la Liga Femenina.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Santa Fe

Deportivo Cali

Cali

Cali - Santa Fe

Final Liga Femenina

Liga Femenina

Fútbol Colombiano

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar