EN VIVO | Cali empata 0-0 con Santa Fe: siga acá la final de la Liga Femenina

¡Todo está listo para la gran final de la Liga Femenina! Santa Fe y Deportivo Cali se enfrentan en el partido de vuelta en el estadio del vuadro azucarero.

Las bogotanas llegan con ventaja tras el 1-0 de la ida y buscan su cuarta corona.

Las azucareras, que van por la tercera, buscarán remontar ante su gente para revalidar el título.

Minuto a minuto: así va la final entre Cali y Santa Fe

⏱️ MINUTO 21′ | 🟢⚪ CAL 0-0 SAN ⚪🔴 | GLOBAL: 0-1 | Buen remate de Santa Fe, que aprovechó un error en salida del local. Disparó, desde fuera del área, Daniela Garavito. Bien parada estaba la arquera caleña, Luisa Agudelo.

⏱️ MINUTO 15′ | 🟢⚪ CAL 0-0 SAN ⚪🔴 | GLOBAL: 0-1 | Santa Fe se para bien en su propio campo. Con doble bloque defensivo, las bogotanas, conscientes de su ventaja, empiezan a desesperar al Cali.

⏱️ MINUTO 10′ | 🟢⚪ CAL 0-0 SAN ⚪🔴 | GLOBAL: 0-1 | Cali, en el arranque, es el que marca el ritmo del partido. Tras la primera acción del compromiso, a los 20 segundos de arrancado el juego, no hubo más acciones de verdadero peligro. Sin embargo, es el local es el que domina.

⏱️ MINUTO 1′ | 🟢⚪ CAL 0-0 SAN ⚪🔴 | GLOBAL: 0-1 | La tuvo Cali, de arranque. Ingrid Guerra entró al área y casi es derribada por la portera de Santa Fe. El balón, tras el cabezazo de la azucarera, pasó cerca del arco.

⏱️ MINUTO 0′ | 🟢⚪ CAL 0-0 SAN ⚪🔴 | GLOBAL: 0-1 | ¡Empezó el partido en Palmira! Santa Fe lleva la ventaja, tras el 1-0 en la ida, que se jugó en Bogotá.

Ya suenan los himnos en Palmira. En minutos rodará el balón para definir al nuevo campeón.

El partido de ida se jugó en el estadio El Campín de Bogotá y fue muy parejo, con pocas opciones claras. Santa Fe encontró la diferencia al minuto 48, cuando Luisa Katherine Valbuena Rondán aprovechó para marcar el 1-0 definitivo. Las cardenales manejaron la ventaja con orden defensivo y, aunque Cali buscó el empate en los minutos finales, no logró romper el cero y se fue en desventaja para la vuelta.

Santa Fe y Deportivo Cali se han enfrentado en tres finales de la Liga Femenina: en 2021 y 2023 las azucareras se coronaron campeonas frente a las bogotanas, asegurando sus dos títulos de liga, mientras que en esta tercera definición las cardenales buscan revancha para sumar su cuarta estrella y distanciarse en el palmarés.

Este será el XI de Santa Fe

Esta es la nómina de las Leonas 🇮🇩 que disputará desde las 5:00 pm la Final Vuelta de la Liga Femenina BetPlay.#VamosSantaFe 🦁 pic.twitter.com/6JyUuBfbF4 — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 21, 2025

Este será el XI de Deportivo Cali

💚🔥 Todo listo para la batalla final.

Con esta nómina saltamos al campo a dejar el corazón, porque hoy vamos juntos por la gloria. 🏆#DeportivoCaliFemenino pic.twitter.com/8V8BWJ812G — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) September 21, 2025

Todo está listo para el inicio del partido. A las 5:00 p.m., en el Estadio Deportivo Cali, azucareras y leonas definen el nuevo campeón de la Liga Femenina.

