Millonarios presentó su nueva camiseta, ¿cuánto vale y dónde comprarla?

Camiseta de Millonarios 2026. Foto: Millonarios

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios FC acaba de presentar oficialmente su nueva camiseta para el 2026. El equipo capitalino cumple 80 años, así que la casaca para esta temporada es muy especial, tanto para sus millones de hinchas, como para la institución.

Esta vez se trata de una prenda, azul como siempre, de un tono más oscuro que el anterior, pero no tan opaco como la de 2024. Año en el que por primera vez Radamel Falcao García vistió la franela del Embajador y que en esta ocasión volverá a portar.

El diseño y color del escudo en el pecho también cambia y ahora será completamente gris, incluyendo los logos del interior y las líneas que lo recubren. Eso sí, el centro de la camiseta estará decorado con el escudo del club y un patrón de la frase “Pasión 80 Años”.

¿Cuánto vale la nueva camiseta de Millonarios?

La nueva casaca albiazul tendrá un costo, para la versión de hombre y mujer, de COP 319.950, teniendo un aumento de COP 20.000 con respecto al lanzamiento anterior. Respecto a la edición para niño, sin el patrocinio de Andina, valdrá COP 269.950.

Vale la pena recordar que Millonarios tiene a la venta la tercera camiseta de 2025, de color rosado y líneas azul oscuro, por COP 299.950, tanto en su versión para dama, como la de caballero. La de niño, con tallas más pequeñas, tiene un costo de COP 249.950.

Por último, la camiseta visitante del año anterior, aquella que uso en el amistoso contra Boca Juniors en La Bombonera, también sigue a la venta. Esta con un precio de COP 149.975 para hombre y mujer, y COP 124.975 para niños y niñas.

¿Dónde comprar la camiseta de Millonarios?

De acuerdo con las redes sociales del Azul de Bogotá, por el momento la nueva casaca solo está disponible en Adidas, tanto en sus tiendas físicas como en su comercio electrónico, disponible con envío a lo largo y ancho de Colombia.

Aun así, quienes hayan hecho parte de la preventa de la nueva camiseta Embajadora, lanzada hace una semana, podrán obtener el producto en los próximos días. Habrá que esperar cuándo se pone a la venta en las tiendas oficiales de Millonarios en Bogotá y el país.

En conclusión, más allá de la camiseta y su importancia para el club este año, dentro de la cancha, el equipo aún no encuentra el rendimiento esperado. Esta temporada la presión es mucho más grande, tanto por el aniversario número 80, como por la presencia de Radamel Falcao García.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador