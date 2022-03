Alejandro Restrepo no va más como entrenador de Atlético Nacional

Alejandro Restrepo llegó en 2021 para reemplazar a Alexandre Guimaraes.

Alejandro Restrepo ya no es el entrenador de Atlético Nacional. Así lo anunció el club Verdolaga en la mañana de este martes a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

El estratega de 40 años fue despedido de su cargo tras su derrota del pasado fin de semana en la Liga BetPlay contra Bucaramanga y, sobre todo, tras su caída en la fase previa de la Copa Libertadores, en la que perdió por 3-1 con Olimpia en el partido de ida de la llave el jueves pasado

Restrepo con Nacional marchaba tercero en el campeonato local, por detrás de Millonarios y Tolima, con cinco partidos ganados, dos empatados y dos perdidos.

No eran malos números, aunque, no obstante, el rendimiento del equipo no acompañaba a la nómina que tenía. Precisamente, el nivel del equipo fue una de las principales razones de la dirigencia del club antioqueño para sacar a Restrepo del cargo.

En su comunicado el verde de Antioquia explicó que, además de despedir de Restrepo también se llegó a un acuerdo para la salida de Francisco Nájera, asistente técnico del equipo.

“Atlético Nacional informa a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general, que ayer llegó a un acuerdo con el director técnico del equipo, Alejandro Restrepo, y su asistente técnico, Francisco Nájera, para dar por terminados sus vínculos laborales con la institución”, dice el comunicado..

“Alejandro y Francisco, en el tiempo en el que estuvieron al frente del primer equipo, demostraron su amor y profesionalismo, contribuyendo así al título número 30 en la historia del Club. La institución verdolaga siempre estará agradecida con ellos y les desea lo mejor en los nuevos caminos que emprendan”, agregó.

Hay que recordar que Alejandro Restrepo llegó en junio de 2021 a Atlético Nacional y se coronó campeón de la última Copa BetPlay ganándole la final a Deportivo Pereira en el semestre pasado. El estratega ya había estado en el conjunto de Medellín, pero como entrenador encargado en 2020 tras la salida de Juan Carlos Osorio.

Sobre el reemplazo de Restrepo se especula con nombres como el de Hernán Crespo. No obstante, por ahora el club anunció: “A partir de hoy, el profesor Hernán Darío Herrera, campeón de la Copa Colombia en 2018, asumirá como entrenador interino del equipo. Lo acompañará como asistente técnico Carlos Piscis Restrepo quien ya hacía parte de la estructura del Club”.