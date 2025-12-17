¿Cuánto dinero recibirá Atlético Nacional tras ganar la final de la Copa BetPlay 2025?

El verdolaga le ganó 1-0 al poderoso de la montaña y consiguió su octava Copa Colombia. Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa BetPlay 2025 después de imponerse 1-0 en la final contra Independiente Medellín, en una definición histórica marcada por el clásico paisa.

El equipo verdolaga volvió a levantar el trofeo y cerró la temporada sumando su octavo título de copa a su palmarés, en un torneo que mantuvo su valor simbólico y deportivo dentro del fútbol colombiano.

Más allá de la rivalidad y la expectativa por la final, una de las grandes preguntas entre los hinchas era si el título entregaba un premio económico directo para el campeón.

¿Cuánto dinero recibió Atlético Nacional por quedar campeón de la Copa BetPlay?

Tras la consagración, se confirmó que Atlético Nacional no recibió ningún premio económico directo por ganar la Copa BetPlay 2025. La Dimayor había establecido desde el inicio del torneo que el certamen no contaba con incentivos monetarios para el campeón, una decisión que se mantuvo durante toda la competencia.

El único beneficio oficial para el ganador fue de carácter deportivo: la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. No obstante, en el caso de Nacional, este cupo ya estaba asegurado por la tabla de reclasificación, por lo que el impacto económico del título fue indirecto.

Sin embargo, la clasificación a la Copa Sudamericana sí representa un ingreso económico indirecto. Los equipos que acceden a la primera fase del torneo continental reciben un premio base por participación. Atlético Nacional, América de Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios obtendrán 225.000 dólares por entrar en esa instancia.

Este monto puede incrementarse, ya que la Conmebol otorga un incentivo adicional por jugar como visitante en la fase de partidos únicos, pudiendo acercarse a los 250.000 dólares.

La diferencia con el campeón de la Liga BetPlay

La situación de la Copa contrastó notablemente con la Liga BetPlay. En la temporada 2025, Santa Fe y Junior, campeones de la Liga, recibieron cerca de 500.000 dólares, gracias al respaldo económico de la Conmebol, además de la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Esta diferencia consolidó a la Liga como el torneo con mayor retorno financiero en el fútbol profesional colombiano, mientras que la Copa BetPlay mantuvo un enfoque principalmente competitivo y de prestigio.

La diferencia con los premios del año pasado en la Copa y Liga BetPlay

El contraste también fue evidente frente a la edición 2024. En dicha temporada, Nacional —también campeón de la Copa BetPlay— sí recibió un incentivo económico de 150.000 dólares, cifra que representó aproximadamente 660 millones de pesos colombianos, además de la clasificación a la Copa Sudamericana del año siguiente.

Por su parte, Bucaramanga y Atlético Nacional, campeones de la Liga BetPlay 2024, obtuvieron 250.000 dólares, equivalentes a más de mil millones de pesos colombianos, junto con el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El futuro económico de la Copa BetPlay

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, había manifestado meses atrás que el objetivo a futuro era fortalecer la Copa BetPlay y trabajar para implementar un premio económico directo en próximas ediciones. Sin embargo, para 2025, el torneo mantuvo su enfoque deportivo.

Atlético Nacional cerró así la temporada como campeón de la Copa BetPlay 2025, sumando su trofeo 37 a sus vitrinas.

