Atlético Nacional confirmó la llegada de un extremo de la selección de Venezuela: así juega

Atlético Nacional oficializó a Eduard Bello como nuevo refuerzo para la temporada 2026. Llega como agente libre y firmó hasta diciembre de 2027. Foto: Selección de Venezuela

Atlético Nacional oficializó un nuevo movimiento en su mercado de pases y empieza a darle forma definitiva a su plantel para la temporada 2026. El club verdolaga anunció la llegada de Eduard Bello, extremo venezolano que se convierte en el cuarto refuerzo del equipo para el nuevo año, con el objetivo de fortalecer una nómina que tendrá como prioridades la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

Bello llega a Medellín tras rescindir su contrato con Barcelona de Guayaquil y quedar en condición de agente libre, una situación que facilitó la negociación. El futbolista firmó vínculo con Atlético Nacional hasta diciembre de 2027.

¿Quién es Eduard Bello, el nuevo jugador de Nacional?

Con 30 años, Eduard Bello es un extremo que se ha caracterizado por su capacidad de desequilibrio, su explosión en el uno contra uno y una interesante pegada de media distancia. En su último paso por Universidad Católica de Chile, club al que llegó cedido, aportó siete goles y tres asistencias en 31 partidos.

Más allá de los números, Bello ha sido un jugador recurrente en las últimas convocatorias de la selección de Venezuela, y su llegada al fútbol colombiano representa una oportunidad clave para mantener ese estatus internacional.

Nacional y su experiencia con el fútbol venezolano

Atlético Nacional guarda buenos recuerdos de futbolistas venezolanos, siendo el caso más emblemático el de Alejandro Guerra, figura determinante en la obtención de la Copa Libertadores 2016.

Desde lo futbolístico, el venezolano encaja en la necesidad de Nacional de contar con extremos rápidos, capaces de romper líneas defensivas y ofrecer variantes ofensivas; más aún con la posible salida de Marino Hinestroza.

Mercado de fichajes de Atlético Nacional

Con la incorporación de Eduard Bello, Atlético Nacional suma cuatro caras nuevas en este mercado: el experimentado Milton Casco, Nicolás Rodríguez (quien llega cedido desde Orlando), Kevin Cataño, una de las grandes figuras del arco en la segunda división del fútbol colombiano, y ahora el extremo venezolano.

Desde el club se da casi por cerrado el mercado de incorporaciones, aunque el movimiento no está completamente terminado. En paralelo a las llegadas, Nacional evalúa posibles salidas, especialmente en el arco. Luis Marquinez podría dejar la institución en busca de mayor continuidad, una situación que se aceleró tras la llegada de Cataño.

¿Habrá más movimientos antes del cierre?

Aunque la idea principal es dar por finalizado el mercado, en los pasillos del club no se descartan sorpresas. Uno de los nombres que ha aparecido en el radar es el de Santiago Arias, actualmente agente libre y con interés por parte de Nacional, aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales.

Mientras tanto, el equipo verdolaga se enfoca en el inicio de su camino en la Liga BetPlay, donde debutará frente a Boyacá Chicó este sábado a las 6:20 p.m. y en la preparación del cruce ante Millonarios por la Copa Sudamericana, torneo que vuelve a perfilarse como una de las grandes prioridades institucionales para la temporada 2026.

