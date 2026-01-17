Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial
En VivoActualizado hace 23 segundos

EN VIVO: RB Leipzig y Bayern Múnich empatan 1-1; vea los goles

El conjunto bávaro busca continuar en la senda goleadora que lo tiene en la cima de la Bundesliga.

Juan Carlos Becerra
17 de enero de 2026 - 06:55 p. m.
Foto: EFE - FILIP SINGER
Bayern Múnich tendrá su tercer compromiso en este 2026 y el reto no será sencillo. El equipo de Luis Díaz visita a RB Leipzig, cuarto de la tabla de la Bundesliga y uno de sus perseguidores, aunque con una diferencia considerable de 15 puntos.

Borussia Dortmund, hace pocos minutos, consiguió un triunfo importante y agónico frente a St. Pauli 3-2 y ahora está a ocho unidades del cuadro bávaro. Un tropiezo para los dirigidos por Vincent Kompany podría apretar un poco el título de liga.

El juego comienza a las 12:30 p.m.

Siga acá el minuto a minuto de RB Leipzig vs. Bayern Múnich

Hace 5 horas

Bayern cerca del segundo

60’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 1 - 1 BAY ⚫️: Con el empate, Bayern busca el triunfo y ahora se aproxima con más peligro al arco local.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Bayern!

50’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 1 - 1 BAY ⚫️: Una buena anticipación de Upamecano le permitió recibir a Serge Gnabry, entrar al área y rematar con potencia para empatar el marcador.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el segundo tiempo

45’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 1 - 0 BAY ⚫️: Ya rueda el balón nuevamente en el duelo de la Bundesliga.

Actualización claveHace 5 horas

Termina el primer tiempo

45’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 1 - 0 BAY ⚫️: Finaliza la primera parte en Alemania con victoria parcial para el local. Veremos qué variantes propone Kompany para la segunda mitad.

Hace 5 horas

Bayern no encuentra los caminos

40’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 1 - 0 BAY ⚫️: El conjunto visitante no logra crear los circuitos ofensivos para generar peligro en el campo del Leipzig. La banda derecha no ha sido aprovechada y se nota la ausencia de Michael Olise y, por la izquierda, no han sido suficientes las incursiones de Luis Díaz.

Hace 5 horas

Bayern está perdiendo su invicto en liga

30’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 1 - 0 BAY ⚫️: El equipo de Luis Díaz está perdiendo su invicto en Bundesliga. La única derrota que ha sufrido en esta temporada fue en Champions League frente a Arsenal.

Actualización claveHace 6 horas

Gol de RB Leipzig

20’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 1 - 0 BAY ⚫️: Tras los primeros dos avisos del local, en la tercera penetró el arco de Manuel Neuer y se va adelante en el marcador. Por el costado izquierdo, se generó una pared de gran categoría y finalmente Romulo punteó el balón y lo empujó a la red.

Vea el gol de RB Leipzig

Hace 6 horas

Bayern está sufriendo

15’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 0 - 0 BAY ⚫️: El local volvió a pisar el área de Bayern y generó un fuerte susto a la defensa bávara. Esta vez, Jonathan Tah la sacó cerca de la línea de la portería.

Hace 6 horas

Luis Díaz probó desde media distancia

10’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 0 - 0 BAY ⚫️: El colombiano exigió al portero de Leipzig por primera vez en el partido. Desde fuera del área, corriendo de izquierda a derecha, sacó un potente remate que evitó Gulacsi.

Hace 6 horas

¡Se salvó Bayern!

05’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 0 - 0 BAY ⚫️: El conjunto local tuvo el primero gracias a una acción colectiva que se gestó por el costado derecho. La jugada finalizó con un pase al medio rasante y Antonio Nusa tuvo el primero, pero le pegó con la cara externa del pie derecho y la pelota se fue desviada.

Actualización claveHace 6 horas

Comienza el partido

01’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 0 - 0 BAY ⚫️: Ya rueda el balón en Leipzig. El local busca proponer de igual a igual contra Bayern.

Hace 7 horas

La jugadota de Luis Díaz en el último duelo

Actualización claveHace 7 horas

Los titulares de RB Leipzig

Hace 7 horas

Jamal Musiala vuelve a la convocatoria de Bayern

Actualización claveHace 7 horas

Los titulares de Bayern Múnich

Hace 7 horas

La previa del partido

Luis Díaz viene de sumar una asistencia y, en el reinicio del torneo ante Wolfsburg, firmó una actuación decisiva con gol y dos pases de gol. Más allá de los números, su presencia acelera, rompe estructuras defensivas y obliga a retroceder al rival. Desde la izquierda, pero con libertad para atacar por dentro y llegar al segundo palo, Díaz se volvió un recurso constante para destrabar encuentros cerrados.

Su adaptación al sistema fue rápida. Kompany pide presión tras pérdida, intensidad y verticalidad, y Díaz responde con agresividad sin balón y desequilibrio con pelota. En Leipzig, su duelo por banda será determinante para romper el orden local y generar espacios para Harry Kane, con quien integra, junto a Michael Olise, uno de los tridentes ofensivos más productivos del campeonato.

El Bayern, además, suma una noticia positiva: Jamal Musiala vuelve a una convocatoria tras más de medio año fuera por la fractura de peroné sufrida en el Mundial de Clubes. Su regreso será dosificado, pero amplía las opciones creativas de un equipo que no negocia su propuesta.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

