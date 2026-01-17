EN VIVO: RB Leipzig y Bayern Múnich empatan 1-1; vea los goles

El conjunto bávaro busca continuar en la senda goleadora que lo tiene en la cima de la Bundesliga. Foto: EFE - FILIP SINGER

Bayern Múnich tendrá su tercer compromiso en este 2026 y el reto no será sencillo. El equipo de Luis Díaz visita a RB Leipzig, cuarto de la tabla de la Bundesliga y uno de sus perseguidores, aunque con una diferencia considerable de 15 puntos.

Borussia Dortmund, hace pocos minutos, consiguió un triunfo importante y agónico frente a St. Pauli 3-2 y ahora está a ocho unidades del cuadro bávaro. Un tropiezo para los dirigidos por Vincent Kompany podría apretar un poco el título de liga.

El juego comienza a las 12:30 p.m.

Siga acá el minuto a minuto de RB Leipzig vs. Bayern Múnich

60’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 1 - 1 BAY ⚫️: Con el empate, Bayern busca el triunfo y ahora se aproxima con más peligro al arco local.

50’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 1 - 1 BAY ⚫️: Una buena anticipación de Upamecano le permitió recibir a Serge Gnabry, entrar al área y rematar con potencia para empatar el marcador.

45’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 1 - 0 BAY ⚫️: Ya rueda el balón nuevamente en el duelo de la Bundesliga.

45’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 1 - 0 BAY ⚫️: Finaliza la primera parte en Alemania con victoria parcial para el local. Veremos qué variantes propone Kompany para la segunda mitad.

40’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 1 - 0 BAY ⚫️: El conjunto visitante no logra crear los circuitos ofensivos para generar peligro en el campo del Leipzig. La banda derecha no ha sido aprovechada y se nota la ausencia de Michael Olise y, por la izquierda, no han sido suficientes las incursiones de Luis Díaz.

30’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 1 - 0 BAY ⚫️: El equipo de Luis Díaz está perdiendo su invicto en Bundesliga. La única derrota que ha sufrido en esta temporada fue en Champions League frente a Arsenal.

20’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 1 - 0 BAY ⚫️: Tras los primeros dos avisos del local, en la tercera penetró el arco de Manuel Neuer y se va adelante en el marcador. Por el costado izquierdo, se generó una pared de gran categoría y finalmente Romulo punteó el balón y lo empujó a la red.

Vea el gol de RB Leipzig

15’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 0 - 0 BAY ⚫️: El local volvió a pisar el área de Bayern y generó un fuerte susto a la defensa bávara. Esta vez, Jonathan Tah la sacó cerca de la línea de la portería.

10’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 0 - 0 BAY ⚫️: El colombiano exigió al portero de Leipzig por primera vez en el partido. Desde fuera del área, corriendo de izquierda a derecha, sacó un potente remate que evitó Gulacsi.

05’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 0 - 0 BAY ⚫️: El conjunto local tuvo el primero gracias a una acción colectiva que se gestó por el costado derecho. La jugada finalizó con un pase al medio rasante y Antonio Nusa tuvo el primero, pero le pegó con la cara externa del pie derecho y la pelota se fue desviada.

01’ ⏱️ RBL 🔴⚪ 0 - 0 BAY ⚫️: Ya rueda el balón en Leipzig. El local busca proponer de igual a igual contra Bayern.

Luis Díaz viene de sumar una asistencia y, en el reinicio del torneo ante Wolfsburg, firmó una actuación decisiva con gol y dos pases de gol. Más allá de los números, su presencia acelera, rompe estructuras defensivas y obliga a retroceder al rival. Desde la izquierda, pero con libertad para atacar por dentro y llegar al segundo palo, Díaz se volvió un recurso constante para destrabar encuentros cerrados.

Su adaptación al sistema fue rápida. Kompany pide presión tras pérdida, intensidad y verticalidad, y Díaz responde con agresividad sin balón y desequilibrio con pelota. En Leipzig, su duelo por banda será determinante para romper el orden local y generar espacios para Harry Kane, con quien integra, junto a Michael Olise, uno de los tridentes ofensivos más productivos del campeonato.

El Bayern, además, suma una noticia positiva: Jamal Musiala vuelve a una convocatoria tras más de medio año fuera por la fractura de peroné sufrida en el Mundial de Clubes. Su regreso será dosificado, pero amplía las opciones creativas de un equipo que no negocia su propuesta.

