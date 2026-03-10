Atlético Nacional confirmó las múltiples lesiones de Cristian ‘Chicho’ Arango

Cristian Arango, futbolista de Atlético Nacional, durante el compromiso contra Independiente Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Cristian Arango no está bien. El recién llegado de la MLS en Estados Unidos sufrió un fuerte choque con el defensa de Águilas Doradas Diego Hernández en el partido que Atlético Nacional ganó 2-1 el sábado 7 de marzo de 2026. Sin embargo, fue una victoria paupérrima considerando el estado de ‘Chicho’.

Incluso, el paisa de 31 años estuvo un tiempo inmóvil luego del incidente, un hecho que inmediatamente encendió las alarmas en el elenco Verdolaga. No obstante, el golpe en la cabeza no pasó a mayores para ninguno de los dos jugadores, aunque sí tuvieron que ser retirados del campo de juego.

Ese mismo día, Arango dio un parte de tranquilidad a los hinchas de Nacional y a todos sus seguidores en redes sociales con un mensaje alentador. Sin embargo, el club ya emitió el comunicado oficial con el reporte médico del jugador y no es una, ni dos, sino tres las complicaciones del fútbolista verde.

¿Cuáles son las lesiones de ‘Chicho’ Arango?

Según el equipo antioqueño, Cristian Arango presenta una luxación en su clavícula, una fractura en la nariz y una conmoción cerebral. Esta última sin ser de consideración, por lo que el jugador se mantendrá en observación nada más.

De acuerdo con Atlético Nacional, no hay un tiempo de incapacidad aproximado para Arango. Aun así, se puede esperar que esté fuera de las canchas al menos seis semanas en el mejor de los casos y hasta cuatro meses en el peor escenario posible.

Por ahora, lo único que le queda al Verde de la Montaña es preparar su partido de esta noche sin ‘Chicho’ Arango y recuperarse anímicamente de lo que significó quedarse sin torneo internacional en su estadio y frente a Millonarios.

Junior vs. Nacional: hora y dónde ver en vivo

A partir de las 8:30 p.m. Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se medirán en el estadio Romelio Martínez de la capital atlanticense. Este juego es válido por la tercera fecha de la Liga Betplay 2026-I, en la que el Verde es uno de los líderes.

El partido se podrá ver a través de la señal de Win+ Fútbol y es un cotejo directo por hacerse con uno de los primeros lugares de la tabla de posiciones. Incluso para el visitante podría ser el triunfo que encamine la clasificación a los playoffs.

Después de enfrentar a Atlético Junior en Barranquilla, a Nacional le espera un compromiso en Medellín frente a Llaneros y otra vez el clásico de Colombia, esta vez por liga, contra Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá.

