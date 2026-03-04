EN VIVO |Millonarios le gana 1-0 a Nacional en la Copa Sudamericana

De izquierda a derecha: David Mackalister Silva, Mateo García, Sebastián Valencia y Beckham Castro. Foto: Camilo Andrés Suárez Riaño

Atlético Nacional y Millonarios juegan un partido crucial para ambos equipos. El verdolaga y el embajador disputan la llave que otorga el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un duelo que puede marcar gran parte del semestre para los dos clubes.

Ingresar a la fase de grupos de la “otra mitad de la gloria” no solo representa un reconocimiento deportivo, sino también un beneficio económico significativo para ambas instituciones.

Millonarios llega al compromiso en medio de un proceso nuevo que apenas empieza a tomar forma. En la liga local, el embajador marcha undécimo con 11 puntos en nueve partidos disputados. Por su parte, Atlético Nacional se ubica quinto en la clasificación general de la Liga BetPlay con 15 puntos en siete partidos, dos menos que su rival capitalino.

Siga acá el minuto a minuto de Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

⏱️ 28′ | 🟢⚪ NAC 0 - 0 MIL 🔵⚪: luego de un gran pase de Jorman Campuzano, apareció el extremo Nicolás Rodríguez para, con la pierna izquierda, rematar y marcar el gol con el que se igualó el marcador en el Estadio Atanasio Girardot.

⏱️ 20′ | 🟢⚪ NAC 0 - 0 MIL 🔵⚪: ¡Golazooo de Rodrigo Contreras! El delantero de Millonarios remató desde más de la mitad de la cancha y abrió el marcador en el Estadio Atanasio Girardot.

⏱️ 18′ | 🟢⚪ NAC 0 - 0 MIL 🔵⚪: el lateral izquierdo de Millonarios, Sebastián Valencia, recibió una tarjeta amarilla tras cometer una falta.

⏱️ 13′ | 🟢⚪ NAC 0 - 0 MIL 🔵⚪: Sergio Mosquera, defensor central de Millonarios, salvó el primer gol de Atlético Nacional luego de un remate del Milton Casco.

⏱️ 10′ | 🟢⚪ NAC 0 - 0 MIL 🔵⚪: David Mackalister Silva tuvo la primera opción clara del partido. Luego de un buen pase filtrado de Jorge Arias, el capitán del cuadro Embajador quedó mano a mano con David Ospina, guardameta de Nacional, quien logró tapar el balón.

⏱️ 01′ | 🟢⚪ NAC 0 - 0 MIL 🔵⚪: luego de un gran recibimiento en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Wilton Sampaio, juez central del compromiso, da inicio al partido entre el club verdolaga y el club embajador, que definirá al primer equipo colombiano que avanzará a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

