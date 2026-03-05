“Un golpe duro para nosotros”, Diego Arias tras la derrota de Nacional contra Millonarios

“Fingen lesiones y no pasa nada”: Diego Arias, tras el empate en la final de Liga BetPlay Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional no tuvo su mejor noche en la Copa Sudamericana. El conjunto verdolaga se vio superado en casi todo el desarrollo del partido por Millonarios, que se impuso 3-1 en el estadio Atanasio Girardot.

Tras la derrota, Diego Arias, actual técnico del cuadro verdolaga, fue cuestionado, en la rueda de prensa, sobre su continuidad al frente del equipo antioqueño.

Arias reconoció que el equipo tuvo oportunidades de acercarse en el marcador, pero que los goles en contra, incluido el penal, complicaron el desarrollo del encuentro.

“Intentamos por todas las formas, los cambios tenían que ver con poder tener más jugadores en el área e intentar encontrar el descuento que nos acercara en el resultado. El segundo tiempo no fue todo lo bueno que nosotros hubiéramos querido y, desafortunadamente, no alcanzamos el objetivo que teníamos hoy”, explicó el entrenador.

El técnico también expresó su comprensión por la frustración de los hinchas y la propia del club, subrayando que la derrota representa un golpe duro para todos.

“Es un momento fuerte para nosotros, un golpe duro, y creo que no es momento para tomar una decisión apresurada. Mañana, cuando estemos más tranquilos, podremos analizar profundamente la situación. Entiendo lo que está sintiendo la gente, porque nosotros también lo sentimos”, afirmó Arias.

Sobre la alineación y las decisiones tácticas, Arias justificó las decisiones de la plantilla titular y los cambios realizados durante el partido. Destacó que los jugadores iniciales fueron elegidos considerando las características del rival y los rendimientos individuales. Además, señaló que algunos cambios, como el de Nico Rodríguez, se hicieron para generar situaciones diferentes en ataque y aumentar la presencia en el área, aunque finalmente no lograron descontar.

