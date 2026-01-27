Atlético Nacional confirmó un nuevo partido amistoso en medio de la Liga Betplay

Atlético Nacional durante la Liga Betplay 2025-II. Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional jugará otro partido amistoso. Sumado a su encuentro del sábado 31 de enero de 2026 frente al Inter Miami de Lionel Messi, el equipo Verdolaga hizo oficial un cotejo amistoso contra Cruz Azul de México en un evento bautizado como “Duelo de Titanes”. Este coincidirá con la fecha FIFA de amistosos internacionales en marzo.

Además, el partido no será en Colombia, como sí es el caso del Nacional vs. Inter Miami, sino en territorio estadounidense. Eso sí, aún no se ha definido el estadio que recibirá el duelo entre el club más ganador de fútbol profesional colombiano (FPC) y uno de los conjuntos más históricos del balompié mexicano durante toda su historia.

Atlético Nacional vs. Cruz Azul:

Fecha : miércoles 25 de marzo de 2026

Hora : 7:30 p.m.

Lugar: San José, California, Estados Unidos

Historial de Nacional frente a equipos mexicanos

En el caso específico de Cruz Azul, el Verde de la Montaña nunca se ha enfrentado a los cementeros. Eso sí, el club paisa tiene nueve partidos en el historial contra cuadros oriundos de México: Atlas, América (con el que más ha jugado), Necaxa y Guadalajara.

Lo curioso de esta estadística es que el duelo del próximo 25 de marzo será el primero de carácter amistoso. Los nueve anteriores estuvieron marcados por un contexto de torneo internacional CONMEBOL. Dos de Copa Libertadores, dos de Copa Sudamericana, cuatro de la extinta Copa Merconorte y uno de Mundial de Clubes.

Justamente este último, enmarcado en un escenario internacional, es el más reciente encuentro entre Nacional y un club mexicano. Fue por el tercer puesto del Mundial de Clubes de la FIFA 2016, que los colombianos ganaron 4-3 desde los penales.

