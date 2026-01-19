¿Marino Hinestroza ya no jugará en Boca Juniors? Este es el otro equipo que lo quiere fichar

Marino Hinestroza durante un partido con Atlético Nacional contra Millonarios en el estadio El Campin. Foto: Jose Vargas Esguerra

El fichaje de Marino Hinestroza por Boca Juniors parece cada vez más difícil. El extremo de 23 años lleva meses coqueteando con la posibilidad de llegar al seis veces campeón de la Copa Libertadores, pero hasta ahora ha sido “Misión Imposible”.

Según Lucas Pedrosa, periodista de “KTO Brasil”, Vasco da Gama estaría cerca de ser el nuevo club de Hinestroza. “Un jugador que siempre ha sido objetivo de Fernando Diniz está cerca de convertirse en el nuevo fichaje del equipo brasileño”, dijo.

De acuerdo con esta información, el actual subcampeón de la Copa de Brasil, hecho que le concedió un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, habría ofrecido más de cinco millones de dólares por el joven futbolista colombiano.

De ser cierto, esta cifra superaría lo que está dispuesto a pagar Boca Juniors por el jugador. Un tema que fue la primera piedra en el zapato para Atlético Nacional cuando surgió la posibilidad de que Marino Hinestroza llegara al fútbol argentino.

Vasco da Gama pagaría más por Marino Hiestroza que Boca Juniors

“También hemos sabido, por fuentes cercanas al deportista, que la negociación se está realizando a plazos, en un acuerdo que costará un total de seis millones de dólares, considerando honorarios y comisiones de agente”, publicó en X Pedrosa.

Por el momento, Hinestroza se mantiene en Colombia entrenando con Nacional, pero por separado. Incluso durante la goleada 4-0 del conjunto verde sobre Boyacá Chico en la primera fecha de la Liga Betplay 2026-I, el futbolista no hizo parte de los convocados.

Habrá que esperar cómo se desenvuelve esta historia y si la novela Marino Hinestroza termina en Argentina o Brasil. De ser este último país su destino final, el extremo campeón de Colombia en 2024 tendría dos compañeros con su misma nacionalidad.

Colombianos en Vasco da Gama

Carlos Cuesta, defensor central, llegó a la escuadra carioca luego de un breve paso en el Galatasaray. Antes de eso, Cuesta pasó seis temporadas en el fútbol de Bélgica con el Genk, a donde llegó luego de debutar y pasar cuatro años en Atlético Nacional.

Carlos Andrés Gómez debutó en 2021 con Millonarios, equipo con el que un año más tarde ganó la Copa Betplay. El extremo chocoano dio el salto al fútbol del exterior de la mano del Real Salt Lake de Estados Unidos y luego del Stade de Rennes de Francia.

Finalmente, Johan Rojas debutó en el profesionalismo vestido con los colores de La Equidad, hoy Internacional de Bogotá, en 2022. Dos años después se fue para Monterrey y Necaxa de México para finalmente llegar este año a Vasco da Gama.

