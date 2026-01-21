“Hubiera sido lindo”, Marino Hinestroza sobre su fallido fichaje por Boca Juniors

Marino Hinestroza jugando para Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Marino Hinestroza se despidió de Boca Juniors sin ni siquiera haber llegado al conjunto argentino. Eso dejó ver su más reciente interacción en redes sociales. La periodista Yoana Don, de A24 Noticias & América, publicó una historia de Instagram con el mensaje: “Qué linda le hubiera quedado la de Boquita a Marino”.

Una publicación a la que Hinestroza contestó con un "Qué lindo hubiera sido", dando señales de que su destino ya no sería el club de Buenos Aires, el cual llevaba casi un mes negociando la llegada del futbolista colombiano a la escuadra xeneize. Una posibilidad que parece haberse esfumado por completo en apenas 72 horas.

Tres días en los que Vasco da Gama se acercó tanto al jugador como a su cuadro, Atlético Nacional, para firmar una transferencia por seis millones de dólares. Un valor por encima de lo ya acordado por Nacional y Boca, pero que terminó siendo infructífero al presentarse una diferencia en el contrato del jugador con Boca.

Marino Hinestroza ya no se va a Boca Juniors

Desde Argentina, acusan al Verdolaga de “dilatar” más de la cuenta la negociación con el jugador. Aquí, en Colombia, el equipo paisa señala que realmente la propuesta de Boca Juniors nunca llenó las expectativas económicas del club, mientras que la de Vasco sí.

Aun así, al momento de escribir esta nota, todavía no es oficial el traspaso de Marino Hinestroza a Vasco da Gama. Sin embargo, es una noticia inminente, pues el conjunto antioqueño aceptó el valor de transferencia e Hinestroza el salario.

Habrá que esperar cómo concluye esta extensa novela del mercado de fichajes colombiano que ha cambiado de final más de una vez. Por el momento, el futbolista caleño sigue entrenando con Atlético Nacional, pero apartado del grupo principal.

¿Cómo le fue a Marino Hinestroza en Nacional?

El extremo llegó a Atlético Nacional en junio de 2024 procedente del Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos. Un poco más de seis meses después, Hinestroza ya había ganado tres títulos con el verde de la montaña: Liga, Copa y Superliga.

En los tres torneos fue importante, marcando en instancias definitivas e incluso anotando el penal final en la tanda de la Superliga 2025 frente a Atlético Bucaramanga. Sin embargo, este no fue su último trofeo con la escuadra verdolaga.

En diciembre del año pasado, Marino Hinestroza fue miembro activo y relevante de la octava Copa Colombia de Nacional. Durante la celebración, el colombiano se despidió del equipo paisa. “La historia de amor más linda de mi vida. No podía terminar de otra manera”.

