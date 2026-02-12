Atlético Nacional confirmó una baja sensible previo a su partido contra Fortaleza

Nicolás Rodríguez participa en una jugada durante el partido amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia. Foto: EFE - Carlos Ortega

Atlético Nacional ha tenido un enrarecido comienzo de 2026. El conjunto paisa ha disputado apenas dos partidos de Liga en dos meses y ahora no podrá contar con la presencia de uno de sus fichajes más esperados. Un jugador que desde la distancia siempre se mostró dispuesto a vestirse de verde.

Se trata de Cristian ‘Chicho’ Arango, quien no hace parte de la lista de convocados del cuadro antioqueño para jugar esta noche con Fortaleza. El jugador de 30 años, que fue presentado oficialmente el 31 de enero, no ha podido estar disponible para el director técnico Diego Arias desde que llegó.

¿Por qué no juega Chicho Arango?

De acuerdo con fuentes cercanas al Rey de Copas, la ausencia de Arango atiende a una decisión técnica. Tal parece que el ex Millonarios no está al 100% y necesita tiempo de adaptación para dar su mejor rendimiento.

Todo esto con miras al encuentro del fin de semana, domingo 15 de febrero, con Deportivo Cali en el estadio del club Azucarero. El que sí ya está listo para entrar en competencia es el otro delantero, Alfredo Morelos.

El cordobés de 29 años hasta ahora no había podido hacer parte de los 11 titulares del equipo. Sin embargo, tal parece que ya recuperó su forma física y podrá hacer parte de los jugadores que salten al campo de juego desde el minuto uno.

¿De qué va Nacional en Liga Betplay?

Con apenas dos cotejos disputados este semestre, Atlético Nacional ocupa la plaza número 14 de la Liga Betplay 2026-I. Esó sí, en sus dos salidas ha resultado victorioso: 4-0 contra Boyacá Chicó y 2-1 con América de Cali.

Ambos partidos se disputaron en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña igual que el de esta noche, por lo que Nacional, a más de un mes del inicio del campeonato colombiano, aún no sabe lo que es jugar de visitante.

Finalmente, respecto al partido de hoy, Fortaleza, que también está fuera de los ocho, intentará sumar en Medellín para así alejarse de la zona media. Incluso, un triunfo por la mínima diferencia lo dejaría en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Nacional vs. Fortaleza: hora y dónde ver en vivo

Fecha : jueves 12 de febrero de 2026

Lugar : estadio Atanasio Girardot, Medellín

Hora : 8:30 p.m.

Canal: Win+ Fútbol

