Deportes
Fútbol Colombiano
Atlético Nacional

EN VIVO: siga el minuto a minuto de Atlético Nacional vs. América por la Liga BetPlay

Los paisas y los caleños cierran la cuarta fecha de la Primera División del fútbol colombiano.

Diego Alejandro Daza Gómez
05 de febrero de 2026 - 12:11 a. m.
Juan Rengifo de Atlético Nacional y Yeison Guzmán de América de Cali.
Foto: Canva
Se viene uno de los clásicos más atractivos del fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional y América de Cali se enfrentan en el partido que cierra la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, en un duelo cargado de historia, rivalidad y presente contrastado. El equipo antioqueño llega con poco rodaje en el torneo, tras haber disputado solo un partido oficial debido a aplazamientos, mientras que el cuadro vallecaucano aparece como uno de los protagonistas del campeonato.

Nacional debutó con una contundente victoria 4-0 contra Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot, pero desde entonces no ha vuelto a competir oficialmente, sumando únicamente un amistoso internacional contra Inter Miami.

América, por su parte, llega con mejor actualidad y resultados. El escarlata suma siete puntos producto de dos triunfos y un empate, lo que lo ubica en la parte alta de la tabla, a poca distancia del liderato. Ahora, el equipo caleño buscará dar el golpe en Medellín y ratificar su buen momento en uno de los clásicos más parejos del FPC.

Siga acá el minuto a minuto de Atlético Nacional vs. América

Termina el primer tiempo

45’ ⏱️ NAC 🟢 1 - 1 AME 🔴: Finaliza la primera parte del clásico colombiano. América de Cali marcó sobre el cierre, pero el gol fue anulado por fuera de lugar. Por ahora, el compromiso es parejo, con opciones para ambos equipos, aunque Nacional ha estado más cerca de irse en ventaja en el marcador.

Nacional insiste, América resiste en un partido abierto

30’ ⏱️ NAC 🟢 1 - 1 AME 🔴: el marcador sigue igualado, pero ambos equipos continúan buscando el gol. Atlético Nacional ha estado más cerca de ponerse en ventaja, pero las intervenciones de Jorge Soto lo han impedido.

¡Gol de América de Cali!

15’ ⏱️ NAC 🟢 1 - 1 AME 🔴: ¡Gooool de América de Cali! Apareció el volante Dylan Borrero, quien definió de pierna derecha tras un buen centro de Omar Vertel para igualar el marcador. La ventaja de Atlético Nacional duró menos de un minuto.

¡Gol de Atlético Nacional!

14’ ⏱️ NAC 🟢 1 - 0 AME 🔴: ¡Gooool de Atlético Nacional! Tras una mala salida de Jorge Soto, arquero del América de Cali, el balón le quedó a Milton Casco, lateral derecho argentino de Atlético Nacional, quien marcó el primer tanto del partido.

El partido arrancó con todo

10’ ⏱️ NAC 🟢 0 - 0 AME 🔴: ninguno de los dos se guarda nada y salieron a ganar el compromiso desde el primer minuto. Nacional es el equipo que más opciones de gol ha tenido en estos primeros 10 minutos, pero América también ha generado algunas aproximaciones.

Comienza el partido

01’ ⏱️ NAC 🟢 0 - 0 AME 🔴: ya comienza el juego en el Atanasio Girardot.

Faltan 10 minutos para que inicie el partido

Los inicialistas de América

Así forma Atlético Nacional

¿A qué hora inicia el partido entre Atlético Nacional y América?

El compromiso comenzará a las 8:00 p.m., cuando el balón empiece a rodar en el estadio Atanasio Girardot.

En el historial, Nacional y América protagonizan uno de los cruces más equilibrados del fútbol colombiano. En 279 enfrentamientos por todas las competiciones, el verdolaga suma 103 victorias, mientras que el escarlata ha ganado 95 veces, una diferencia mínima que refleja la paridad del clásico.

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

