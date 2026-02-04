¿Qué partidos se aplazaron en la Liga BetPlay tras los problemas con la grama de El Campín?

El Estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Millonarios, vía X

La suspensión del partido entre Millonarios y Medellín el domingo en El Campín, por el pésimo estado de la cancha, desató una controversia que trascendió lo deportivo y puso en el centro del debate la gestión del estadio bajo el modelo de Asociación Público-Privada. Las críticas de jugadores, dirigentes y autoridades coincidieron en un punto: la grama no ofrece garantías para la práctica profesional y expone la integridad de los futbolistas.

En medio del cruce de responsabilidades entre el concesionario Sencia, el Distrito y los clubes, el deterioro del campo se convirtió en un asunto de interés público.

En ese contexto, y ante la presión creciente, Dimayor tomó una decisión drástica: suspender los tres partidos que estaban programados esta semana en El Campín.

La medida busca dar margen para la evaluación técnica del estado de la grama y evitar que se repita una situación que ya dejó en evidencia que el principal estadio de Bogotá no está en condiciones aptas para albergar fútbol profesional.

Estos son los partidos que quedaron aplazados

Después de todo lo sucedido con El Campín, Dimayor tomó una decisión extraordinaria: aplazar los tres encuentros que estaban programados esta semana. La discusión dejó de centrarse en lo que pasó esa noche y pasó a enfocarse en lo que viene, porque el principal estadio de Bogotá quedó, por ahora, inhabilitado para el fútbol profesional.

El primer partido afectado es el de Millonarios frente a Deportivo Pereira. El club embajador terminó siendo el epicentro del debate, no solo por lo ocurrido en la cancha, sino por la confrontación pública entre Gustavo Serpa y Mauricio Hoyos, presidente de Sencia.

Las palabras de Serpa, calificando la situación como “una vergüenza” y señalando que “estamos exponiendo la integridad de nuestros futbolistas”, marcaron el tono de una discusión que escaló rápidamente al plano institucional.

También quedó suspendido el compromiso de este sábado entre Santa Fe y Atlético Nacional. Desde el club cardenal lamentaron la decisión y recordaron, en su comunicado, que el estadio debe ofrecer garantías mínimas para la práctica del fútbol profesional, en medio de un escenario que hoy no las está brindando.

El tercer juego afectado es el de Fortaleza contra América de Cali, que también se iba a disputar en El Campín. El propio equipo bogotano comunicó el aplazamiento con su estilo particular: “Amix lindos de mi corazón, imagínense que aplazaron nuestro partidito del domingo ☹️ pero apeniticas sepamos pa cuando queda de una les avisamos pa cuadrar el parche bbcitos”.

Dimayor se limitó a confirmar los aplazamientos, pero no explicó cómo será la reprogramación ni qué medidas adicionales se tomarán mientras se realiza la revisión técnica de la cancha y del contrato con Sencia. Por ahora, El Campín queda sin fútbol en una semana que debía estar llena de partidos y que terminó evidenciando la magnitud del problema.

