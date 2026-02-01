¡Oficial! Cristian ‘Chicho’ Arango es nuevo jugador de Atlético Nacional

Luego de jugar para Millonarios por varios años, Cristian ‘Chicho’ Arango dijo públicamente que era hincha de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

“Chicho” Arango es de Nacional. Este sábado 31 de diciembre de 2026 el equipo paisa anunció oficialmente la repatriación del atacante colombiano, quien hasta hace unos días militaba en el San Jose Earthquakes de la MLS en Estados Unidos. Cristian Arango de 30 años de edad, llega a préstamo por un año.

El delantero colombiano renovó su contrato actual con la franquicia estadounidense hasta diciembre de 2027, con opción hasta el mismo mes de 2028, pero eso no le impidió cumplir uno de sus sueños: jugar con el equipo del que es hincha, Atlético Nacional. Un deseo que ha hecho público en varias ocasiones estando en el exterior.

Cristian Arango, Nacional y Millonarios

“Mi abuelita es la mayor razón por la que quiero jugar rápido en Atlético Nacional, para que me pueda ver vestido de Nacional”, dijo Arango cuando aún jugaba fuera del país. Vale la pena recordar que “Chicho” es canterano de Envigado.

Luego cinco años con la Cantera de Héroes, Cristian ‘Chicho’ Arango emigró hacia el fútbol de España. En 2017, jugó su primer partido con Millonarios con el que permaneció hasta 2021, con un par de paradas en el fútbol portugués.

Fue precisamente con el equipo azul con el que disputó su último partido en el fútbol profesional colombiano (FPC). Este fue la final de vuelta de la Liga Betplay 2021-I que el equipo bogotano perdió en El Campín frente a Deportes Tolima.

Carrera del “Chicho” Arango

Inmediatamente después de perder la final con Millos, Arango se fue al fútbol de la MLS de la mano de Los Ángeles FC. Con el club californiano permaneció hasta 2022, ganando tres títulos y abriéndose la puerta del balompié mexicano con Pachuca.

Luego de un año discreto con el equipo azteca, Cristian Arango volvió a Estados Unidos para jugar con el Real Salt Lake y en 2025 con el San Jose Earthquakes. Finalmente, “Chicho” retorna a Colombia, esta vez vestido de verde y blanco.

Habrá que esperar como resulta la temporada para Cristian “Chicho” Arango y Atlético Nacional. Lo cierto es que ya es un fichaje estelar para la liga colombiana, especialmente pensando en el duelo por Copa Sudamericana contra su exequipo: Millonarios.

