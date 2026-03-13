Mike Tyson y Floyd Mayweather se verán las caras en el ring, ¿cuándo y dónde será la pelea?

Mike Tyson y Floyd Mayweather, referentes históricos del boxeo, se enfrentarán en Kinshasa, RD Congo. Foto: Agencia EFE

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Dos nombres que marcaron distintas épocas del boxeo volverán a coincidir este 2026 sobre un ring. Los pugilistas estadounidenses Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. protagonizarán un combate de exhibición que se celebrará en la República Democrática del Congo, en el corazón de África.

El duelo reúne a dos figuras separadas por generaciones y estilos. Tyson, símbolo de la potencia del peso pesado en las décadas de 1980 y 1990, enfrentará a Mayweather, referente del boxeo defensivo moderno y uno de los peleadores más exitosos de la era reciente. Para este último, además, la pelea llega en medio de su agenda de exhibiciones, que incluye una revancha anunciada con Manny Pacquiao para septiembre.

La sede del evento tiene una carga simbólica, pues su sede, Kinshasa, fue el mismo lugar donde en 1974 se celebró el histórico “Rumble in the Jungle” entre Muhammad Ali y George Foreman. Los organizadores incluso anunciaron que se utilizará el mismo ring en el que Ali logró una de las victorias más recordadas de su carrera.

Un reglamento poco habitual

El carácter atípico del combate también se refleja en sus reglas. La primera particularidad será el peso libre, pues no habrá límite de categoría para ninguno de los dos boxeadores. Esto plantea un contraste marcado entre la potencia natural de Tyson —histórico peso pesado— y el estilo técnico de Mayweather, quien en su carrera profesional nunca superó los 70 kilogramos.

La pelea, además, estará programada a ocho asaltos de dos minutos cada uno. En total, serán 16 minutos de combate efectivo, un formato que busca adaptarse a la edad de los protagonistas —Tyson tiene 59 años y Mayweather 49— y reducir el desgaste físico propio de un combate tradicional.

Mayweather, una década más joven que su rival, llega con el respaldo de un palmarés que incluye títulos mundiales en cinco divisiones y una trayectoria marcada por su estilo defensivo y su capacidad para controlar el ritmo de las peleas. Durante varios años fue considerado el mejor boxeador “libra por libra” del mundo.

Tyson, por su parte, fue el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. Conocido como “Iron Mike”, dominó la división a finales de los años ochenta y unificó los cinturones de la WBA, el WBC y la FIB, construyendo una reputación basada en su agresividad y poder de nocaut.

El combate entre estas dos leyendas del boxeo fue programado para el próximo sábado 25 de abril. Más allá de su dimensión deportiva, el evento apunta a explotar el atractivo mediático de dos figuras que, desde contextos y épocas distintas, siguen ocupando un lugar central en la memoria de este deporte.

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