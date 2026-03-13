Nicolás Echavarría resiste en el ‘quinto major’: superó el corte en el The Players

Nicolás Echavarría es el mejor golfista colombiano de la actualidad. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

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El golfista colombiano Nicolás Echavarría aseguró este viernes su presencia en las rondas finales del prestigioso The Players Championship. Con una tarjeta de 71 golpes, el antioqueño logró mantenerse en la competencia tras una jornada de alta exigencia en el icónico campo de Ponte Vedra Beach, Florida.

Durante la segunda ronda en el TPC Sawgrass, Echavarría completó los 36 hoyos reglamentarios con un acumulado de un golpe sobre el par. Su desempeño le permitió ubicarse dentro del grupo de los 60 mejores jugadores del tablero. Registró cuatro birdies, un bogey y un doble bogey este 13 de marzo.

El momento definitivo ocurrió en el hoyo 18, donde el colombiano selló un birdie espectacular desde el borde del green. Con un putt de doce pies que encontró el fondo de la copa, Echavarría aseguró su clasificación al fin de semana, logrando superar el corte de este evento, considerado como el quinto 'major’, por primera vez.

“Voy a aprovechar la tarde para corregir un poco las cosas con el putt, pero de resto el juego está bastante bien, está sólido. A cuidar un poco el cuerpo porque esta es mi sexta semana seguida”, comentó Echavarría al final de la ronda en conversación con Nación Golf.

El colombiano atraviesa un gran estado de forma en este arranque de la temporada 2026. Hace apenas dos semanas, Echavarría celebró su tercer título en el PGA Tour al coronarse campeón del Cognizant Classic. Aquella victoria en Palm Beach Gardens consolidó su ascenso dentro del circuito.

Actualmente, el antioqueño se posiciona como el mejor representante del país en el escalafón mundial y en la FedExCup. Es el único colombiano en competencia esta semana en Sawgrass, dado que el bogotano Marcelo Rozo, el otro integrante nacional con estatus en la liga, no formó parte del field para esta edición.

Al cierre de la segunda jornada, el liderato del torneo pertenece a Ludvig Åberg, quien domina la clasificación con un sólido puntaje de once bajo el par (-11). El sueco encabeza el tablero, superando por apenas dos impactos al estadounidense Xander Schauffele. El podio provisional lo completa Cameron Young, también de EE.UU. (-9).

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