Atlético Nacional goleó a Alianza en Liga BetPlay y ya piensa en Copa Libertadores

Con goles de Facundo Batista, Juan Zapata y Andrés Sarmiento, el verdolaga venció 3-0 en Envigado, sumó 11 puntos en la Liga y ahora se enfoca en su duelo del martes ante Sao Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Redacción Deportes
08 de agosto de 2025 - 10:39 p. m.
Foto: Atlético Nacional
Atlético Nacional sumó tres puntos importantes en su aspiración de mantenerse en la parte alta de la Liga BetPlay tras imponerse 3-0 a Alianza FC en el Polideportivo Sur de Envigado. El equipo dirigido por Javier Gandolfi, que venía de avanzar a los octavos de final de la Copa BetPlay y de empatar sin goles frente a Deportes Tolima en la Liga, aprovechó el encuentro para rotar su nómina de cara al duelo internacional del próximo martes frente a Sao Paulo. Pese a las variantes, los verdolagas mostraron solidez y control absoluto del compromiso.

El primer golpe llegó temprano. A los 11 minutos, Facundo Batista abrió el marcador tras una precisa asistencia de Juan Bauza, empujando el balón prácticamente bajo el arco. Ese tanto desarmó el planteamiento defensivo de Alianza, que había intentado aguantar en su campo. Nacional dominó la posesión y manejó los tiempos, sin necesidad de acelerar más de la cuenta, frente a un rival que apenas inquietó a Harlen Castillo.

En el complemento, el conjunto local mantuvo el control y la presión alta, obligando a los visitantes a retroceder y renunciar al ataque. El ingreso de jugadores como Edwin Cardona, Andrés Sarmiento y Juan Manuel Zapata le dio frescura y más opciones ofensivas al equipo. Gandolfi administró energías, pero Nacional no dejó de buscar el segundo para sellar la victoria.

Ese gol llegó al minuto 81, cuando Juan Manuel Zapata cazó un balón en la frontal y con un potente remate de media distancia venció al portero rival. Fue un golpe anímico definitivo para un Alianza que, con la derrota, se mantiene fuera de los ocho y sigue comprometido en la tabla del descenso.

La guinda del partido la puso Andrés Sarmiento al minuto 89, definiendo con pierna derecha tras ingresar al área, luego de una rápida transición ofensiva. El extremo celebró con efusividad, consciente de que su tanto cerraba un triunfo claro y sin sobresaltos para los locales.

Con este resultado, Nacional llegó a 11 puntos y se ubica en la parte alta de la tabla, igualando a Llaneros en el segundo lugar parcial, a la espera de otros resultados. Alianza, por su parte, continúa con apenas cinco unidades, lejos del grupo de clasificación y con urgencia de reaccionar para no comprometer más su permanencia en la primera división.

Por Redacción Deportes

