No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios

Millonarios pierde a un refuerzo ofensivo por lesión y se encienden las alarmas

El equipo capitalino, último en la tabla y sin puntos en el torneo, no podrá contar con el atacante por tiempo indefinido.

Redacción Deportes
08 de agosto de 2025 - 09:51 p. m.
El equipo capitalino, último en la tabla y sin puntos en el torneo, no podrá contar con el atacante por tiempo indefinido.
El equipo capitalino, último en la tabla y sin puntos en el torneo, no podrá contar con el atacante por tiempo indefinido.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Millonarios no encuentra la calma. A la crisis de resultados, colista en el arranque del segundo torneo del año con tres derrotas en igual número de partidos, se suma ahora una baja que golpea la planificación del técnico David González: Cristian Cañozales, uno de los refuerzos para esta temporada, sufrió una fractura en la mano derecha y estará fuera de competencia por varios días.

El parte médico del club informó que el extremo venezolano se fracturó el tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha durante el entrenamiento del jueves. “El futbolista ya inició su proceso de recuperación”, comunicó oficialmente la institución.

Vínculos relacionados

Así será la novena etapa de la Vuelta a Colombia 2025: recorrido y altimetría
Falleció Eugenio Baena Calvo, histórica voz de la radio y el deporte en Colombia
Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025 tras la etapa 8

Cañozales, procedente del Carabobo FC, recién comenzaba a ganarse un lugar en la rotación. Su debut se había demorado por un proceso de reacondicionamiento físico, pero alcanzó a sumar minutos en el último duelo contra Independiente Medellín. Aunque todavía estaba en fase de adaptación, su velocidad y perfil ofensivo le daban a González una alternativa distinta por las bandas. Ahora, la ausencia obliga a replantear opciones para el duelo inmediato ante Deportivo Cali.

La convocatoria para ese partido, que se jugará este viernes a las 7:30 p.m. en El Campín, incluye tres novedades: el arquero uruguayo Guillermo De Amores, el brasileño Bruno Sávio y el delantero Jorge Hurtado. Tres nombres que debutarán en la nómina, pero en un contexto espinoso: Millonarios no ha sumado un solo punto en el torneo y la presión crece.

En las tribunas, la paciencia escasea. Los hinchas han cuestionado el mercado de fichajes, señalando la falta de refuerzos de jerarquía, más aún después de la salida de Radamel Falcao García. Para muchos, el duelo contra el Cali será más que un simple partido: un termómetro para medir la capacidad de reacción del equipo y la continuidad del proyecto técnico de González. Una victoria daría un respiro. Otra caída, en cambio, podría encender alarmas mayores.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Millonarios

LigaBetPlay

David Gonzalez

Lesión Millonarios

Millonarios vs. Cali

Cristian Cañozales

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar