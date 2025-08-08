Millonarios pierde a un refuerzo ofensivo por lesión y se encienden las alarmas

El equipo capitalino, último en la tabla y sin puntos en el torneo, no podrá contar con el atacante por tiempo indefinido. Foto: El Espectador - José Vargas

Millonarios no encuentra la calma. A la crisis de resultados, colista en el arranque del segundo torneo del año con tres derrotas en igual número de partidos, se suma ahora una baja que golpea la planificación del técnico David González: Cristian Cañozales, uno de los refuerzos para esta temporada, sufrió una fractura en la mano derecha y estará fuera de competencia por varios días.

El parte médico del club informó que el extremo venezolano se fracturó el tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha durante el entrenamiento del jueves. “El futbolista ya inició su proceso de recuperación”, comunicó oficialmente la institución.

Cañozales, procedente del Carabobo FC, recién comenzaba a ganarse un lugar en la rotación. Su debut se había demorado por un proceso de reacondicionamiento físico, pero alcanzó a sumar minutos en el último duelo contra Independiente Medellín. Aunque todavía estaba en fase de adaptación, su velocidad y perfil ofensivo le daban a González una alternativa distinta por las bandas. Ahora, la ausencia obliga a replantear opciones para el duelo inmediato ante Deportivo Cali.

La convocatoria para ese partido, que se jugará este viernes a las 7:30 p.m. en El Campín, incluye tres novedades: el arquero uruguayo Guillermo De Amores, el brasileño Bruno Sávio y el delantero Jorge Hurtado. Tres nombres que debutarán en la nómina, pero en un contexto espinoso: Millonarios no ha sumado un solo punto en el torneo y la presión crece.

En las tribunas, la paciencia escasea. Los hinchas han cuestionado el mercado de fichajes, señalando la falta de refuerzos de jerarquía, más aún después de la salida de Radamel Falcao García. Para muchos, el duelo contra el Cali será más que un simple partido: un termómetro para medir la capacidad de reacción del equipo y la continuidad del proyecto técnico de González. Una victoria daría un respiro. Otra caída, en cambio, podría encender alarmas mayores.

