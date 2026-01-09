Logo El Espectador
Atlético Nacional oficializó su tercer refuerzo: joven promesa del FPC

El cuadro verdolaga hizo oficial la llegada de un joven arquero proveniente de la segunda división del fútbol colombiano.

Diego Alejandro Daza Gómez
09 de enero de 2026 - 01:34 p. m.
Kevin Cataño, nuevo arquero de Atlético Nacional.
Atlético Nacional sigue moviéndose en el mercado de fichajes del fútbol colombiano. Tras oficializar la llegada del lateral derecho argentino Milton Casco, proveniente de River Plate, y de Nicolás Rodríguez, extremo derecho colombiano que llega desde Orlando City de la MLS, el equipo paisa continúa reforzando su plantilla.

Ahora, el club anunció la incorporación de Kevin Cataño, arquero proveniente del Real Cundinamarca, de la segunda división del fútbol colombiano, mediante la compra del 85 % de sus derechos.

El portero de 22 años surgió en Atlético Nacional y salió campeón de la Pony Fútbol en 2016. En 2022 llegó a las inferiores de Real Cundinamarca y desde entonces permaneció en el club. Durante el semestre pasado, Cataño se destacó como una de las figuras del equipo, que llegó a la final del Torneo BetPlay.

Luego de su fichaje con Atlético Nacional, declaró su intención de ganar títulos con el equipo que lo formó. “Vengo a aportar al equipo y a levantar muchos títulos con el club que me vio crecer”, dijo el guardameta.

Si bien es poco probable que el arquero tenga regularidad este semestre, dado que en Atlético Nacional están David Ospina y Harlen Castillo, puede ganar experiencia al lado de referentes de alto nivel, o bien podría ser cedido a otro equipo en el que tenga mayor rodaje.

Con Real Cundinamarca, el arquero, nacido en Medellín y de 1,99 m de altura, disputó 85 partidos, en los que recibió 79 goles y mantuvo su arco en cero en 36 ocasiones.

Todos los refuerzos de Atlético Nacional para el 2026

Además del joven arquero, Atlético Nacional sigue reforzando su nómina de cara a la próxima temporada, en la que competirá en los torneos locales y buscará un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Tras anunciar la llegada de Milton Casco, lateral derecho argentino con pasado en la selección de su país y múltiples títulos con River Plate, y de Nicolás Rodríguez, extremo derecho de 21 años, proveniente de Orlando City (MLS) y con pasado en Fortaleza, el club ya cuenta con tres refuerzos para la próxima temporada.

Paralelamente, el equipo anunció la salida de cuatro jugadores: Camilo Cándido, Joan Castro, Facundo Batista y Billy Arce, movimientos que reflejan la intención del cuerpo técnico de combinar experiencia y talento joven para encarar un semestre clave con un margen de error mínimo.

