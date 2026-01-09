Jhon Jader Durán va por su primer título con Fenerbahçe: fecha, hora y dónde ver la final

Jhon Jader Durán, delantero de Fenerbahçe. Foto: EFE - ERDEM SAHIN

El delantero colombiano Jhon Jader Durán quiere confirmar el gran momento que atraviesa en Turquía ganando un título. El atacante de 22 años jugará con Fenerbahçe la final de la Supercopa de Turquía contra Galatasaray, club en el que milita el defensa central de la selección de Colombia, Dávinson Sánchez.

Durán viene de marcar un gol en la semifinal que disputó su equipo contra Samsunspor, victoria que selló por 2-0 el pase de Fenerbahçe a la final. El gol del colombiano llegó al minuto 67, cuando los ‘canarios amarillos’ ya ganaban 1-0.

La jugada fue iniciada por el propio Durán con un pase de costado hacia Musaba, quien controló el balón y envió un centro raso que encontró a Durán dentro del área chica. El colombiano empujó el esférico y selló el 2-0 a favor de su equipo.

Durán llegó a su quinto gol de la temporada, en la que ha disputado 16 partidos y también ha aportado tres asistencias. De esta manera, el delantero comienza a recuperar el alto nivel que mostró en su etapa como jugador de Aston Villa, club en el que disputó 78 encuentros y anotó 20 goles.

Por su parte, Galatasaray avanzó a la final tras vencer cómodamente 4-1 a Trabzonspor. Dávinson Sánchez fue titular y jugó 79 minutos antes de ser sustituido por Mario Lemina, cuando el partido ya marchaba 3-1 a favor del equipo de Estambul.

Fecha, hora y dónde ver la final de la Supercopa de Turquía

La última vez que Fenerbahçe y Galatasaray se enfrentaron fue el 1 de diciembre de 2025, en un clásico correspondiente a la fecha 14 de la liga turca. El partido terminó 1-1, con un gol agónico de Jhon Jader Durán al 90+5.

Ahora, ambos equipos se vuelven a ver las caras en la final de la Supercopa de Turquía. El partido se jugará el sábado 10 de enero de 2026 a las 12:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul, que funcionará como escenario neutral para este clásico.

Fecha: sábado 10 de enero de 2026

Hora: 12:30 p. m. (hora de Colombia)

Estadio: Olímpico Atatürk, Estambul (neutral)

TV: app de OneFootball

