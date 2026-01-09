Altas y bajas confirmadas del FPC: Muriel y Radamel Falcao vuelven a la liga colombiana

Escucha este artículo
Quedan menos de dos semanas para que se vuelva a abrir el telón del fútbol profesional colombiano. El primer partido de la nueva temporada lo disputarán Junior y Santa Fe, en el duelo de ida de la Superliga BetPlay, programado para el próximo jueves 15 de enero a las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
Junior, que se alista para ese compromiso, es uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. El conjunto barranquillero logró mantener la base del equipo que se coronó campeón, asegurando la continuidad de jugadores como Yimmi Chará, Guillermo Paiva y José Enamorado, quien todavía está en duda.
Además de retener a estos futbolistas, el cuadro tiburón oficializó las incorporaciones de Janneson Sarmiento y el esperado regreso de Luis Fernando Muriel.
Otro de los equipos que se movió con fuerza en las últimas horas fue Millonarios, que confirmó el regreso de uno de los máximos ídolos del fútbol colombiano: Radamel Falcao García. El club embajador anunció lo que denominó “el último baile” del ‘Tigre’ con la camiseta del equipo de sus amores.
Por su parte, Independiente Santa Fe, que también se prepara para disputar la Superliga BetPlay, vivió una semana marcada por la incertidumbre. El club oficializó la llegada de uno de sus refuerzos, pero posteriormente, según versiones de periodista, la negociación se habría caído, pese a que el jugador fue anunciado y alcanzó a entrenar con el plantel.
Así se ha movido el mercado de fichajes del FPC: solo fichajes confirmados
- Atlético Nacional
Altas:
- Milton Casco
- Nicolás Rodríguez
Bajas:
- Camilo Cándido
- Billy Arce
- Joan Castro
- Facundo Batista
- Millonarios FC
Altas:
- Carlos Darwin Quintero
- Mateo García
- Sebastián Valencia
- Julián Angulo
- Rodrigo Ureña
- Radamel Falcao García
Bajas:
- Neyser Villarreal
- Bruno Savio
- Cristián Cañozales
- Ramiro Brochero
- Juan José Ramírez
- Iván Mauricio Arboleda
- Juan Pablo Vargas
- América de Cali
Altas:
- Darwin Machís
- Carlos Sierra
- Jean Fernandes
Bajas:
- Santiago Silva
- Joel Graterol
- Sebastián Navarro
- Luis Ramos
- Luis Paz
- Andrés Felipe Roa
- Jean Pestaña
- Junior
Altas:
- Jannenson Sarmiento
- Luis Fernando Muriel
Bajas:
- Didier Moreno
- Deportivo Cali
Altas:
- Juan Ignacio Dinenno
- Fernando Álvarez
- Pedro Gallese
- Ronaldo Pájaro
- Emanuel Reynoso
- Joan Sebastián Gómez
- Daniel Giraldo
Bajas:
- Yeison Gordillo
- Javier Reina
- Rafael Bustamante
- Fabián Castillo
- Santa Fe
Altas:
- Franco Fagúndez
- Helibelton Palacios
- Kilian Toscano
- Luis Palacios
- Nahuel Bustos
Bajas:
- Yairo Moreno
- Ángelo Rodríguez
- Harold Santiago Mosquera
- Marcelo Meli
- Elvis Perlaza
- Joaquín Sosa
- Edward López
- Jeison Angulo
- Juan Espitia
- Juan Aristizábal
- Independiente Medellín
Altas:
- Yony González
- Juan Manuel Viveros
- Marlon Balanta
- Salvador Ichazo
Bajas:
- Juan Arizala
- Washington Aguerre
- Yeferson Rodallega
- Ménder García
- Fainer Torijano
- Jaime Alvarado
- Once Caldas
Altas:
- Jaime Alvarado
Bajas:
- Mateo García
- Jerson Malagón
- Santiago Cubides
- Santiago Mera
- Juan Camilo García
- Juan Carlos Díaz
- Deportes Tolima
Altas:
- Jan Carlos Angulo
- Kelvin Flórez
Bajas:
- Jáder Quiñones
- Cristopher Fiermarin
- Kevin Pérez
- Deportivo Pasto
Altas:
- Jonathan Risueño (DT)
Bajas:
- Víctor Andrés Cabezas
- Diego Martínez
- Santiago Jiménez
- Saleth Puello
- Juan Franco
- Luis Caicedo
- Mauricio Castaño
- Felipe Jaramillo
- Juan Valencia
- Kevin Rendón
- Julián Quintero
- David Camacho
- Gonzalo Ritacco
- Facundo Boné
- Jefferson Rivas
- Diego Castillo
- Brayan Sánchez
- Atlético Bucaramanga
Altas:
- No reportadas
Bajas:
- Nicolás Hernández
- Alejandro Artunduaga
- Bayron Duarte
- Diego Chávez
- Óscar Castellanos
- Carlos Henao
- Jhon Vásquez
- Cúcuta Deportivo
Altas:
- No reportadas
Bajas:
- Ramiro Sánchez
- Sergio Román
- Óscar Zúñiga
- Julián Anaya
- Henry Plazas
- Amaury Torralvo
- Juan Pablo Díaz
- Bladimir Angulo
- Jonathan Tapias
- Cristian Álvarez
- Cristian Díaz
- Wilmar Cruz
- Oswaldo Valencia
- Michell Ramos
- Andrés Carreño
- Kevin Quejada
- Matías Pisano
- Boyacá Chicó
Altas:
- No reportadas
Bajas:
- No reportadas
- Deportivo Pereira
Altas:
- Arturo Reyes (DT)
Bajas:
- Carlos Darwin Quintero
- Samy Merheg
- Yuber Quiñones
- José Moya
- Jhon Largacha
- Yesus Cabrera
- Luis Felipe Mosquera
- Kelvin Osorio
- Adrián Estacio
- Salvador Ichazo
- Internacional de Bogotá
Altas:
- Ricardo Valiño (DT)
- Larry Vásquez
- Facundo Boné
- Agustín Irazoque
- Fabricio Sanguinetti
- Johan Caballero
- Kalazán Suárez
- Hather Cuesta
- Rubén Manjarrés
- Emilio Gutiérrez
- Wuilker Faríñez
Bajas:
- No reportadas
- Jaguares de Córdoba
Altas:
- Alexis Márquez (DT)
- Diego Martínez
- Mauricio Castaño
- Wilfrido de La Rosa
- Carlos Ordóñez
Bajas:
- Didier Pino
- Juan Camilo Roa
- Alianza FC
Altas:
- Eduard Banguero
- Juan Arcila
- Juan Viveros
- Ever Meza
- Yeiner Londoño
Bajas:
- Kalazán Suárez
- Rubén Manjarrés
- John García
- Edwin Torres
- Águilas Doradas
Altas:
- Juan David Niño (DT)
- Bryan Urueña
- Andrés Ricaurte
- Iván Mauricio Arboleda
- Cristian Caicedo
- Andrés Álvarez
Bajas:
- Tomás Salazar
- Delvin Alfonzo
- Yony González
- Fortaleza
Altas:
- No reportadas
Bajas:
- Sebastián Valencia
- Ronaldo Pájaro
- Llaneros FC
Altas:
- Kelvin Osorio
- Jhonier Blanco
- Juan José Ramírez
- Juan David Pertúz
- Edwin Laszo
- Alejandro Morales
- Leider Riascos
- Jhon Vásquez
- Jimmy Medranda
Bajas:
- Juan Carlos Angulo
- Eli Mina
- Kenner Valencia
- Bryan Urueña
- Anderson Mojica
- Michael Rangel
- Juan Peñaloza
- Óscar Cabezas
- Carlos Bogotá
- Marlon García
- Carlos Sierra
- Julián Angulo
- Yeiler Góez
