Altas y bajas confirmadas del FPC: Muriel y Radamel Falcao vuelven a la liga colombiana

Los equipos del fútbol profesional colombiano siguen reforzando sus nóminas de cara al inicio de la nueva temporada. Junior, Millonarios y Santa Fe, los destacados en este último tramo del mercado de fichajes.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
09 de enero de 2026 - 11:00 a. m.
Falcao y Muriel, los dos mejores fichajes de la Liga BetPlay.
Falcao y Muriel, los dos mejores fichajes de la Liga BetPlay.
Foto: Archivo Particular
Quedan menos de dos semanas para que se vuelva a abrir el telón del fútbol profesional colombiano. El primer partido de la nueva temporada lo disputarán Junior y Santa Fe, en el duelo de ida de la Superliga BetPlay, programado para el próximo jueves 15 de enero a las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Junior, que se alista para ese compromiso, es uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. El conjunto barranquillero logró mantener la base del equipo que se coronó campeón, asegurando la continuidad de jugadores como Yimmi Chará, Guillermo Paiva y José Enamorado, quien todavía está en duda.

Además de retener a estos futbolistas, el cuadro tiburón oficializó las incorporaciones de Janneson Sarmiento y el esperado regreso de Luis Fernando Muriel.

Otro de los equipos que se movió con fuerza en las últimas horas fue Millonarios, que confirmó el regreso de uno de los máximos ídolos del fútbol colombiano: Radamel Falcao García. El club embajador anunció lo que denominó “el último baile” del ‘Tigre’ con la camiseta del equipo de sus amores.

Por su parte, Independiente Santa Fe, que también se prepara para disputar la Superliga BetPlay, vivió una semana marcada por la incertidumbre. El club oficializó la llegada de uno de sus refuerzos, pero posteriormente, según versiones de periodista, la negociación se habría caído, pese a que el jugador fue anunciado y alcanzó a entrenar con el plantel.

Así se ha movido el mercado de fichajes del FPC: solo fichajes confirmados

  1. Atlético Nacional

Altas:

  • Milton Casco
  • Nicolás Rodríguez

Bajas:

  • Camilo Cándido
  • Billy Arce
  • Joan Castro
  • Facundo Batista
  1. Millonarios FC

Altas:

  • Carlos Darwin Quintero
  • Mateo García
  • Sebastián Valencia
  • Julián Angulo
  • Rodrigo Ureña
  • Radamel Falcao García

Bajas:

  • Neyser Villarreal
  • Bruno Savio
  • Cristián Cañozales
  • Ramiro Brochero
  • Juan José Ramírez
  • Iván Mauricio Arboleda
  • Juan Pablo Vargas
  1. América de Cali

Altas:

  • Darwin Machís
  • Carlos Sierra
  • Jean Fernandes

Bajas:

  • Santiago Silva
  • Joel Graterol
  • Sebastián Navarro
  • Luis Ramos
  • Luis Paz
  • Andrés Felipe Roa
  • Jean Pestaña
  1. Junior

Altas:

  • Jannenson Sarmiento
  • Luis Fernando Muriel

Bajas:

  • Didier Moreno
  1. Deportivo Cali

Altas:

  • Juan Ignacio Dinenno
  • Fernando Álvarez
  • Pedro Gallese
  • Ronaldo Pájaro
  • Emanuel Reynoso
  • Joan Sebastián Gómez
  • Daniel Giraldo

Bajas:

  • Yeison Gordillo
  • Javier Reina
  • Rafael Bustamante
  • Fabián Castillo
  1. Santa Fe

Altas:

  • Franco Fagúndez
  • Helibelton Palacios
  • Kilian Toscano
  • Luis Palacios
  • Nahuel Bustos

Bajas:

  • Yairo Moreno
  • Ángelo Rodríguez
  • Harold Santiago Mosquera
  • Marcelo Meli
  • Elvis Perlaza
  • Joaquín Sosa
  • Edward López
  • Jeison Angulo
  • Juan Espitia
  • Juan Aristizábal
  1. Independiente Medellín

Altas:

  • Yony González
  • Juan Manuel Viveros
  • Marlon Balanta
  • Salvador Ichazo

Bajas:

  • Juan Arizala
  • Washington Aguerre
  • Yeferson Rodallega
  • Ménder García
  • Fainer Torijano
  • Jaime Alvarado
  1. Once Caldas

Altas:

  • Jaime Alvarado

Bajas:

  • Mateo García
  • Jerson Malagón
  • Santiago Cubides
  • Santiago Mera
  • Juan Camilo García
  • Juan Carlos Díaz
  1. Deportes Tolima

Altas:

  • Jan Carlos Angulo
  • Kelvin Flórez

Bajas:

  • Jáder Quiñones
  • Cristopher Fiermarin
  • Kevin Pérez
  1. Deportivo Pasto

Altas:

  • Jonathan Risueño (DT)

Bajas:

  • Víctor Andrés Cabezas
  • Diego Martínez
  • Santiago Jiménez
  • Saleth Puello
  • Juan Franco
  • Luis Caicedo
  • Mauricio Castaño
  • Felipe Jaramillo
  • Juan Valencia
  • Kevin Rendón
  • Julián Quintero
  • David Camacho
  • Gonzalo Ritacco
  • Facundo Boné
  • Jefferson Rivas
  • Diego Castillo
  • Brayan Sánchez
  1. Atlético Bucaramanga

Altas:

  • No reportadas

Bajas:

  • Nicolás Hernández
  • Alejandro Artunduaga
  • Bayron Duarte
  • Diego Chávez
  • Óscar Castellanos
  • Carlos Henao
  • Jhon Vásquez
  1. Cúcuta Deportivo

Altas:

  • No reportadas

Bajas:

  • Ramiro Sánchez
  • Sergio Román
  • Óscar Zúñiga
  • Julián Anaya
  • Henry Plazas
  • Amaury Torralvo
  • Juan Pablo Díaz
  • Bladimir Angulo
  • Jonathan Tapias
  • Cristian Álvarez
  • Cristian Díaz
  • Wilmar Cruz
  • Oswaldo Valencia
  • Michell Ramos
  • Andrés Carreño
  • Kevin Quejada
  • Matías Pisano
  1. Boyacá Chicó

Altas:

  • No reportadas

Bajas:

  • No reportadas
  1. Deportivo Pereira

Altas:

  • Arturo Reyes (DT)

Bajas:

  • Carlos Darwin Quintero
  • Samy Merheg
  • Yuber Quiñones
  • José Moya
  • Jhon Largacha
  • Yesus Cabrera
  • Luis Felipe Mosquera
  • Kelvin Osorio
  • Adrián Estacio
  • Salvador Ichazo
  1. Internacional de Bogotá

Altas:

  • Ricardo Valiño (DT)
  • Larry Vásquez
  • Facundo Boné
  • Agustín Irazoque
  • Fabricio Sanguinetti
  • Johan Caballero
  • Kalazán Suárez
  • Hather Cuesta
  • Rubén Manjarrés
  • Emilio Gutiérrez
  • Wuilker Faríñez

Bajas:

  • No reportadas
  1. Jaguares de Córdoba

Altas:

  • Alexis Márquez (DT)
  • Diego Martínez
  • Mauricio Castaño
  • Wilfrido de La Rosa
  • Carlos Ordóñez

Bajas:

  • Didier Pino
  • Juan Camilo Roa
  1. Alianza FC

Altas:

  • Eduard Banguero
  • Juan Arcila
  • Juan Viveros
  • Ever Meza
  • Yeiner Londoño

Bajas:

  • Kalazán Suárez
  • Rubén Manjarrés
  • John García
  • Edwin Torres
  1. Águilas Doradas

Altas:

  • Juan David Niño (DT)
  • Bryan Urueña
  • Andrés Ricaurte
  • Iván Mauricio Arboleda
  • Cristian Caicedo
  • Andrés Álvarez

Bajas:

  • Tomás Salazar
  • Delvin Alfonzo
  • Yony González
  1. Fortaleza

Altas:

  • No reportadas

Bajas:

  • Sebastián Valencia
  • Ronaldo Pájaro
  1. Llaneros FC

Altas:

  • Kelvin Osorio
  • Jhonier Blanco
  • Juan José Ramírez
  • Juan David Pertúz
  • Edwin Laszo
  • Alejandro Morales
  • Leider Riascos
  • Jhon Vásquez
  • Jimmy Medranda

Bajas:

  • Juan Carlos Angulo
  • Eli Mina
  • Kenner Valencia
  • Bryan Urueña
  • Anderson Mojica
  • Michael Rangel
  • Juan Peñaloza
  • Óscar Cabezas
  • Carlos Bogotá
  • Marlon García
  • Carlos Sierra
  • Julián Angulo
  • Yeiler Góez

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

