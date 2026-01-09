Altas y bajas confirmadas del FPC: Muriel y Radamel Falcao vuelven a la liga colombiana

Falcao y Muriel, los dos mejores fichajes de la Liga BetPlay. Foto: Archivo Particular

Quedan menos de dos semanas para que se vuelva a abrir el telón del fútbol profesional colombiano. El primer partido de la nueva temporada lo disputarán Junior y Santa Fe, en el duelo de ida de la Superliga BetPlay, programado para el próximo jueves 15 de enero a las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Junior, que se alista para ese compromiso, es uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. El conjunto barranquillero logró mantener la base del equipo que se coronó campeón, asegurando la continuidad de jugadores como Yimmi Chará, Guillermo Paiva y José Enamorado, quien todavía está en duda.

Además de retener a estos futbolistas, el cuadro tiburón oficializó las incorporaciones de Janneson Sarmiento y el esperado regreso de Luis Fernando Muriel.

Otro de los equipos que se movió con fuerza en las últimas horas fue Millonarios, que confirmó el regreso de uno de los máximos ídolos del fútbol colombiano: Radamel Falcao García. El club embajador anunció lo que denominó “el último baile” del ‘Tigre’ con la camiseta del equipo de sus amores.

Por su parte, Independiente Santa Fe, que también se prepara para disputar la Superliga BetPlay, vivió una semana marcada por la incertidumbre. El club oficializó la llegada de uno de sus refuerzos, pero posteriormente, según versiones de periodista, la negociación se habría caído, pese a que el jugador fue anunciado y alcanzó a entrenar con el plantel.

Así se ha movido el mercado de fichajes del FPC: solo fichajes confirmados

Atlético Nacional

Altas:

Milton Casco

Nicolás Rodríguez

Bajas:

Camilo Cándido

Billy Arce

Joan Castro

Facundo Batista

Millonarios FC

Altas:

Carlos Darwin Quintero

Mateo García

Sebastián Valencia

Julián Angulo

Rodrigo Ureña

Radamel Falcao García

Bajas:

Neyser Villarreal

Bruno Savio

Cristián Cañozales

Ramiro Brochero

Juan José Ramírez

Iván Mauricio Arboleda

Juan Pablo Vargas

América de Cali

Altas:

Darwin Machís

Carlos Sierra

Jean Fernandes

Bajas:

Santiago Silva

Joel Graterol

Sebastián Navarro

Luis Ramos

Luis Paz

Andrés Felipe Roa

Jean Pestaña

Junior

Altas:

Jannenson Sarmiento

Luis Fernando Muriel

Bajas:

Didier Moreno

Deportivo Cali

Altas:

Juan Ignacio Dinenno

Fernando Álvarez

Pedro Gallese

Ronaldo Pájaro

Emanuel Reynoso

Joan Sebastián Gómez

Daniel Giraldo

Bajas:

Yeison Gordillo

Javier Reina

Rafael Bustamante

Fabián Castillo

Santa Fe

Altas:

Franco Fagúndez

Helibelton Palacios

Kilian Toscano

Luis Palacios

Nahuel Bustos

Bajas:

Yairo Moreno

Ángelo Rodríguez

Harold Santiago Mosquera

Marcelo Meli

Elvis Perlaza

Joaquín Sosa

Edward López

Jeison Angulo

Juan Espitia

Juan Aristizábal

Independiente Medellín

Altas:

Yony González

Juan Manuel Viveros

Marlon Balanta

Salvador Ichazo

Bajas:

Juan Arizala

Washington Aguerre

Yeferson Rodallega

Ménder García

Fainer Torijano

Jaime Alvarado

Once Caldas

Altas:

Jaime Alvarado

Bajas:

Mateo García

Jerson Malagón

Santiago Cubides

Santiago Mera

Juan Camilo García

Juan Carlos Díaz

Deportes Tolima

Altas:

Jan Carlos Angulo

Kelvin Flórez

Bajas:

Jáder Quiñones

Cristopher Fiermarin

Kevin Pérez

Deportivo Pasto

Altas:

Jonathan Risueño (DT)

Bajas:

Víctor Andrés Cabezas

Diego Martínez

Santiago Jiménez

Saleth Puello

Juan Franco

Luis Caicedo

Mauricio Castaño

Felipe Jaramillo

Juan Valencia

Kevin Rendón

Julián Quintero

David Camacho

Gonzalo Ritacco

Facundo Boné

Jefferson Rivas

Diego Castillo

Brayan Sánchez

Atlético Bucaramanga

Altas:

No reportadas

Bajas:

Nicolás Hernández

Alejandro Artunduaga

Bayron Duarte

Diego Chávez

Óscar Castellanos

Carlos Henao

Jhon Vásquez

Cúcuta Deportivo

Altas:

No reportadas

Bajas:

Ramiro Sánchez

Sergio Román

Óscar Zúñiga

Julián Anaya

Henry Plazas

Amaury Torralvo

Juan Pablo Díaz

Bladimir Angulo

Jonathan Tapias

Cristian Álvarez

Cristian Díaz

Wilmar Cruz

Oswaldo Valencia

Michell Ramos

Andrés Carreño

Kevin Quejada

Matías Pisano

Boyacá Chicó

Altas:

No reportadas

Bajas:

No reportadas

Deportivo Pereira

Altas:

Arturo Reyes (DT)

Bajas:

Carlos Darwin Quintero

Samy Merheg

Yuber Quiñones

José Moya

Jhon Largacha

Yesus Cabrera

Luis Felipe Mosquera

Kelvin Osorio

Adrián Estacio

Salvador Ichazo

Internacional de Bogotá

Altas:

Ricardo Valiño (DT)

Larry Vásquez

Facundo Boné

Agustín Irazoque

Fabricio Sanguinetti

Johan Caballero

Kalazán Suárez

Hather Cuesta

Rubén Manjarrés

Emilio Gutiérrez

Wuilker Faríñez

Bajas:

No reportadas

Jaguares de Córdoba

Altas:

Alexis Márquez (DT)

Diego Martínez

Mauricio Castaño

Wilfrido de La Rosa

Carlos Ordóñez

Bajas:

Didier Pino

Juan Camilo Roa

Alianza FC

Altas:

Eduard Banguero

Juan Arcila

Juan Viveros

Ever Meza

Yeiner Londoño

Bajas:

Kalazán Suárez

Rubén Manjarrés

John García

Edwin Torres

Águilas Doradas

Altas:

Juan David Niño (DT)

Bryan Urueña

Andrés Ricaurte

Iván Mauricio Arboleda

Cristian Caicedo

Andrés Álvarez

Bajas:

Tomás Salazar

Delvin Alfonzo

Yony González

Fortaleza

Altas:

No reportadas

Bajas:

Sebastián Valencia

Ronaldo Pájaro

Llaneros FC

Altas:

Kelvin Osorio

Jhonier Blanco

Juan José Ramírez

Juan David Pertúz

Edwin Laszo

Alejandro Morales

Leider Riascos

Jhon Vásquez

Jimmy Medranda

Bajas:

Juan Carlos Angulo

Eli Mina

Kenner Valencia

Bryan Urueña

Anderson Mojica

Michael Rangel

Juan Peñaloza

Óscar Cabezas

Carlos Bogotá

Marlon García

Carlos Sierra

Julián Angulo

Yeiler Góez

