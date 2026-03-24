Atlético Nacional tomó decisión en el caso de Nicolás Rodríguez: comunicado oficial

Nicolás Rodríguez, con la camiseta de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

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Atlético Nacional se pronunció oficialmente este martes sobre la denuncia interpuesta contra su jugador Nicolás Rodríguez, luego de que en la mañana el periodista Alejandro Pino revelara en el programa digital Somos La Titular que el futbolista estaría siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por un presunto caso de abuso sexual.

A través de un comunicado emitido desde Medellín, el club expresó su “solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia” y rechazó “de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana”. En el mismo documento, la institución aseguró que estos principios están “por encima de cualquier interés deportivo”.

La información sobre el caso se conoció a partir de un documento oficial de la Fiscalía, en el que se detalla la denuncia instaurada por una mujer de 19 años. Según el reporte, los hechos fueron tipificados como “acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir”. En su testimonio, la denunciante asegura que los hechos habrían ocurrido tras una noche en la que consumió bebidas alcohólicas junto al jugador y otras personas.

De acuerdo con el relato, la joven habría sido trasladada a la vivienda de Rodríguez en Rionegro, donde —según su versión—, debido a su estado, no podía caminar ni ver con claridad. Allí, en un cuarto, habrían ocurrido los hechos. La denunciante afirma que, aunque no tenía pleno control de su cuerpo, era consciente de lo que sucedía y manifestó en repetidas ocasiones que no consentía la situación. Posteriormente, logró salir del lugar y acudió a su entorno cercano para ser trasladada a un hospital.

En su comunicado, Atlético Nacional también reafirmó su compromiso con el debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que informó que activó sus protocolos internos.

COMUNICADO OFICIAL - Atlético Nacional 📄🇳🇬 pic.twitter.com/UzVpUY9QJs — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 24, 2026

“Mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hará parte de las actividades del equipo profesional”, señaló el club. La Fiscalía continúa con el proceso para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

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